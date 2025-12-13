Andrea Serna revela la verdad del ‘Desafío’: ¿Es libreteado? ¿Quién pone las sanciones?

Este viernes 12 de diciembre, el Desafío Siglo XXI entró a un receso por lo que queda del año. El programa dejará de ser emitido por unas semanas. Por tanto, los televidentes tendrán que esperar a enero para saber qué pasará con los dos equipos y participantes que siguen en competencia.

A través de redes sociales, los televidentes y usuarios suelen cuestionarse sobre algunos detalles relacionados con la producción. En las últimas semanas, la presentadora Andrea Serna ha utilizado su cuenta de Instagram y TikTok para despejar algunas dudas. A continuación, las preguntas más frecuentes que le hacen a la conductora del programa.

¿Andrea Serna tiene libreto en el ‘Desafío’?

“Tenemos un equipo de contenido. En la cabeza del equipo están Hanna Romero y Jaime Moreno, y ellos son los encargados de condensar todo lo que pasa en esta ciudadela en un día y cómo convertir eso en un capítulo. Yo llego en las mañanas, me reúno con Jaime, él me pone al día de qué ha pasado en las últimas horas aquí en la ciudadela y tiene un esquema de preguntas para esa primera conexión que es la llamada que hago con las casas con los participantes, pero cuando arranca la llamada uno puede contrapreguntar, hacer un comentario, entonces, por supuesto hay libreto, pero puede ir variando un poco en el camino, según como vaya fluyendo esa charla con los participantes”.

¿Por qué no dejan usar sombrilla a Andrea Serna cuando llueve en las pruebas?

“No es que no me dejen, la verdad es que, si empieza a llover, eso es muy propio de estas montañas, ¿cómo los voy a ver a ellos? Que además están con tremendo esfuerzo físico en esos boxes empapados, sacando la prueba adelante, a pesar de la lluvia y yo en la sombrilla, no me da. El tema del calor y la lucha es parte del Desafío, así que lo asumo feliz”.

¿El ‘Desafío’ es en vivo o está grabado?

“Hay una parte de la magia del Desafío que no les pienso compartir porque justamente es la magia, la mística, pero piénsenlo de esta manera: esta ciudadela está llena, son docenas de cámaras grabando 24 horas a los jugadores y todo ese material se convierte en un capítulo, así que se necesita un tiempo, un entretanto, por supuesto, para tener todo condensado en eso que ustedes ven en la noche".

¿Andrea Serna abraza a los participantes cuando se van?

“Pero por supuesto, claro que sí, y les digo que ese momento lo espero con mucha emoción porque mi rol como conductora es un poquito distante, soy quien recuerda las reglas, da las indicaciones, cómo son los juegos, cuando hay una sanción soy quien comunica la sanción, entonces cuando ya salimos del universo Desafío y decimos ‘fuera del aire’ y el concursante ya no está en la competencia, yo me acerco, de hecho casi siempre tengo la misma frase, yo les digo: ‘bienvenidos a la realidad’, charlamos un rato, les doy mis mejores deseos, nos abrazamos, nos tomamos una foto, entonces sí, ese momento siempre existe”.

¿Andrea Serna pone las sanciones del ‘Desafío’?

“La respuesta es muy clara: No. Yo soy la encargada de comunicar las sanciones, a veces es muy difícil, lo sé, pero solo las comunico. De hecho, los jugadores también tienen clarísimo que cuando hay sanción es la producción del programa la que determina qué tipo de sanción porque eso está así en el reglamento”.