Mencho del ‘Desafío’ respondió a críticas por su desempeño: “Fácil no me tocó”

Aunque Mencho salió de la competencia tras la lesión de Cris, en redes sociales sigue siendo tema de conversación. La medallista olímpica se convirtió en una de las participantes más controversiales de esta temporada del Desafío, especialmente por su desempeño cuando estuvo en el equipo Gamma.

¿Qué pasó con Mencho y Yudisa?

Uno de los momentos más épicos de esta última etapa, fue cuando Yudisa cambió a Mencho por Valkirya. Para muchos fue la mejor decisión, mientras que para otros se trató de una traición hacia quien fue su amiga y compañera de principio a fin en Gamma.

Vea le consultó a la reciente eliminada del programa qué pensaba de eso. Al respecto, dijo que, aunque es consciente que ese tipo de cosas pueden pasar en el juego, sí se afectó mucho por haberse tratado de Yudisa: “Fue doloroso cuando hicieron en enroque, aunque entendible, porque yo entiendo que es un juego, Yudisa quiso jugar sacándome a mí. Ella sintió que de pronto lo estaba haciendo bien, pero sí fue doloroso, sentí que mi corazoncito se rompió porque mi sentimiento hacia ella fue más allá del Desafío porque siempre la sentí como mi hija. Aun duele porque el afecto hacia ella es sincero, yo pensé que lo que sentía de ella hacia a mí era igual, entonces por eso fue como un poquito frustrante. Cuando sucedió yo no hablé mucho porque tenía dolor, me dolía mi alma y mi corazón, pero bueno, cada quien da lo que tiene en su corazón. Pasó eso porque Dios lo quiso así”.

“Estoy sorprendida”: aseguró Mencho

La eliminada, quien en los últimos días hizo parte de Neos, aseguró que no comprende el cambio que tuvo su amiga y compañera de equipo, tras los días de descanso que les dio la producción.

“Me duele más aun que Yudisa no hubiera usado en ella el beneficio del enroque. Si quería ganar, que ganara ella, es que el Desafío se lo gana uno solo. No supo jugar, se dejó llevar por los sentimientos externos. Yo no sé qué le hice a Yudi si yo lo que le brindé a ella fue amor, así como ella me lo brindó a mí, porque no puedo negar que ella me defendió. Salimos a las casas y no sé qué pasó, qué habrá visto, qué no le habrá gustado. Estoy sorprendida. Recordando lo que dije en ditu, en ese momento Yudisa era muy tibia para tomar decisiones, lo que yo quería hacer con ella se plantara en eso. Yo le quería abrir los ojos a ella, si ella era la capitana, tome las decisiones como capitana. Eso es lo que yo quise reflejar”.

¿Qué piensa Mencho de las críticas que ha recibido?

A través de redes sociales la deportista fue fuertemente criticada porque, para muchos, su desempeño hacía perder a su equipo. Pese a eso, Mencho se defendió con argumentos: “Me dicen ‘La Mencho de la suerte’. Mucha gente quería que yo saliera y entre más querían eso, Mencho iba más para adentro. El destino y Dios querían que siguiera demostrando lo humana que soy. Hubo sinfines de cosas. Nada es regalado en esta vida, yo estuve y todo lo que pasó fue porque yo me lo gané. Resistir seis chalecos, 10 castigos, playa baja, hambre, traiciones, altibajos de felicidad, de tristeza. Si eso no es ser fuerte, ¿qué es la fuerza? El Desafío es más mental", dijo.

Además, agregó: “Si a alguien le tocó duro en el Desafío, fue a mí. Pasé por todo, peleas, frustraciones, miedos que superé porque yo sufro de claustrofobia y hubo momentos donde yo decía ‘o me sacan o sigo’, pero la resiliencia que Dios me dio y la tenacidad de no rendirme me sacaban adelante, mucha gente no sabe, pero fácil no me tocó. Muchas personas decían que yo iba en carrito, que pasaba a la semifinal que porque me la habían regalado, no, yo me gané las cosas a peso y si fuera por debilidad, ¿cuántas muertes no gané?”.