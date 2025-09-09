Andrea Tovar habló de su divorcio de Julián Guillermo Rojas: “Me derrumbé”

En el 2021 la ex Miss Colombia, Andrea Tovar vivía uno de los momentos más importantes de su vida personal al casarse con su novio, el jugador de fútbol Julián Guillermo Rojas. La pareja que, a lo largo de su relación concibió a sus dos hijos Elena y Lorenzo sorprendió cuando trascendió a finales del 2024 que había roto.

Andrea Tovar, quien fue finalista en MasterChef Celebrity en el 2019 y que tres años antes fue Miss Colombia 2019, también había logrado ser semifinalista en el Miss Universo, rompió el silencio sobre las emociones y pensamientos que ha atravesado en este proceso de ruptura.

Fue en reciente entrevista con la revista Aló que la ex reina habló del divorcio, enfatizando en que ha sido un periodo complejo.

Andrea Tovar confiesa que perdió la noción de quién era

“Han sido meses muy duros. Llegó un momento en el que emocionalmente me derrumbé. Sentí que no podía con nada, que no me merecía nada, que sin ese apoyo emocional que me brindaba Julián, no era capaz de seguir. Llegué a minimizarme, a ver mi valor solo en ser mamá y esposa. perdí la noción de quién era yo como mujer", expresó.

Andrea Tovar y su esposo Julián Guillermo duraron tres años casados Fotografía por: Jairo Quintero

Han sido sus pequeños Elena y Lorenzo quienes le han dado el impulso y la fortaleza para seguir adelante y superar temores que han llegado en esta etapa de su vida.

“El tiempo ayuda a ver distinto cada proceso. Hoy agradezco haber pasado por eso porque me permitió reconocer mis miedos más profundos: romper un hogar, enfrentar la soledad, criar a mis hijos sola", confesó la actual juez de Miss Universe Colombia.

“Fue un punto de quiebre, me dolió en el alma”, dijo aclarando que no fue ella quien tomó la decisión de acabar con el matrimonio, sino el exjugador. También se refirió a los pensamiento que surgieron y contra los que debió luchar.

“No es fácil. La mente te castiga con reproches, te hace sentir insuficiente, y eso puede llevarte a la depresión o la ansiedad. Pero también aprendí a tomarme las cosas con más calma, a desaprender, a valorar lo que realmente soy como mujer, más allá de ser mamá o esposa”, mencionó Tovar de 32 años..

¿Quién es Julián Guillermo, el ahora ex esposo de Andrea Tovar?

Julián Guillermo Rojas es un exfutbolista profesional, nacido en Bogotá, que fue parte de equipos como el Cúcuta Deportivo, Independiente Medellín, Independiente Santa Fe, Deportivo Pasto, Once Caldas y Banfiel de Argentina. Tiene 35 años.

En el 2019 dejó las canchas debido a quebrantos de salud relacionados con una artrosis. Actualmente tiene su propio centro de acondicionamiento deportivo.

