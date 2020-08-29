Ella es la nueva novia de Andrés Parra. La presentó con emotivo mensaje en redes

Andrés Parra sin duda vivió una transformación personal y física desde que protagonizó la serie ‘Escobar, el patrón del mal’. El actor, que bajó considerablemente de peso y compartió cómo logró superar los problemas alimenticios que tenía, también se dedicó a trabajar en aspectos interiores y de salud mental, y ha procurado compartir reflexiones con sus seguidores a través de sus redes sociales.

Así mismo, en diversas entrevistas ha mencionado cómo lo golpeó fuertemente su divorcio de la comunicadora Diana Cáliz, pues nunca concibió la posibilidad de la separación. Con el tiempo, superó esa etapa y estaba feliz disfrutado de una soltería. Había comentado que de alguna manera le resultaba complejo pensar en nuevas relaciones.

Ahora ha sorprendido a sus followers presentando a quien sería su nueva novia.

¿Quién es la nueva novia de Andrés Parra?

Se trata de la relacionista pública Juliana Rivera Gaviria, quien al parecer, está radicada en Miami.

Hace algunas semanas, el actor compartió una imagen donde la presentó y fue contundente en su escrito.“Siempre hay un después, te amo”, indicó con una instantánea donde se ven abrazados.

Luego, reconfirmó la relación con otro post. “Aquí poco a poco se van caminando los miedos, las prevenciones, el ruido, los dolores profundos, las heridas por sanar, y todo lo que nos queda por perdonar y sobretodo por perdonarnos. Aprender a verte más desde el amor, que desde el miedo es bien poderoso @julianarivera91. LoveU”, indicó. En esta ocasión su novia contstó, dejando claro que los sentimientos son mutuos.

“Te amo Andrés, estar contigo es pura magia. Gracias por creer, por tomarme de tu mano y caminar conmigo este nuevo camino, tan poderoso, tan real y tan nuestro”, escribió la relacionista.

El estelar de producciones como ‘El comandante’, ‘La pasión de Gabriel’; ‘El robo del siglo’ o ‘El presidente’ actualmente se encuentra de gira con su ‘stand-up comedy’ ‘Venga que sí es pa’ eso’. Sus próximas presnetaciones serán en Barranquilla, el 15 de agosto, y Cartagena, el 16 de agosto. También irá a Tunja, Cali, Pereira, Manizales y Bucaramanga. En septiembre, se presentará en Washington, Chicago, Los Ángeles, Houston y Tampa y otras ciudades de Estados Unidos.

