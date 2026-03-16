¿Andrea Valdiri espera su tercer hijo? Video con su novio desata rumores de embarazo

Este fin de semana las redes sociales se llenaron de videos y fotografías de la fiesta de 15 años de Isabella, la hija mayor de Andrea Valdiri, celebrada en Cartagena.

La celebración sin duda se caracterizó por ser de lujo, no solo por el lugar, en el que se realizó, en el centro cultural La Serrezuela, de La Heroica, sino porque tuvo más de 100 invitados, y contó con presentaciones musicales de destacados artistas como Mr. Black y Rafa Pérez. Además, la cumpleañera recibió mensajes de felicitación de personalidades del mundo digital y musical, como el streamer Westcoly el famoso cantante J Balvin. Andrea no escatimó en gastos con su hija, quien vistió de diseñador y recibió un automóvil último modelo y trascendió que los asistentes al festín recibieron esmeraldas como recuerdo del mismo.

El video que desata rumores de un tercer posible hijo de Andrea Valdiri

Otro de los aspectos que se ha comentado bastante en las redes sociales es un video donde se ve a la generadora de contenido junto a su novio Daniel Sepúlveda. El material difundido en Chica Noticias, ha generado rumores acerca de un posible embarazo de la influencer, pues en las imágenes se ve a Sepúlveda dándole un beso en el vientre a Valdiri, quien se ve radiante.

Los comentarios surgidos entre los ciudadanos digitales indican que el gesto sería de posible orgullo y felicidad por parte de los nuevos padres, sin embargo hay que señalar que esto no ha sido confirmado ni por Daniel ni por Andrea. No obstante, hay cibernautas que consideran que se trata solo de lo que se denomina ‘tomadera de pelo’ del momento, justamente para ver la reacción de los usuarios del ciberespacio.

De no tratarse de una broma, sería el tercer hijo de la querida generadora de contenido.

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