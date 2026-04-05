Andrea Valdiri le dio a su novio lujoso regalo de cumpleaños ¿Qué es y cuánto cuesta ?

El año pasado, la barranquillera Andrea Valdiri, después de meses de rumores sobre su vida amorosa, finalmente confirmó su relación sentimental con Juan Daniel Sepúlveda, un empresario del sector cárnico de origen antioqueño. No obstante, la misma Andrea ha contado que llevan ya tres años compartiendo.

Hasta ese momento, Sepúlveda mantenía un perfil bastante discreto, pero a partir de su romance, ha sido foco de atención de los medios y de los millones de admiradores de la ex señora Colombia, que es una de las influencers más destacadas en el país.

Hace pocas semanas, Valdiri fue noticia por la impresionante celebración de 15 años que le hizo a su hija Isabella, a quien además le regaló un mini cooper y un apartamento. La fabulosa fiesta fue en el Serrezuela de Cartagena y allí estuvieron algunas celebridades. Posteriormente, Andrea le celebró a 15 jovencitas de escasos recursos el quinceañero en una fiesta común y a cada una le obsequió un I Phone.

Andrea Valdiri sorprendió a su novio en su empresa de carnes

Ahora La Valdiri demuestra que no escatima gastos a la hora de demostrar su amor por quienes están cerca de ella. Este domingo 5 de abril la generadora compartió en sus redes sociales el video donde muestra que sorprendió a su novio en una de las sedes de productos cárnicos para celebrarle el cumpleaños.

En el material que Valdiri publicó se ve desde el momento en que adquiere en el concesionario una lujosa camioneta último modelo y luego, se traslada a la empresa de cárnicos de su novio. Antes de entrar y por razones de seguridad industrial, se pone el traje especial que tienen los trabajadores de la compañía y cuando Juan Daniel, su novio, menos piensa se da cuenta que su novia está junto a él y lo felicita.

En medio de la alegría, lo conduce a la salida del lugar y lo sorprende con la camioneta. Después de besos, abrazos y sonrisas de felicidad, la pareja comparte una tradicional torta de cumpleaños. Es el tercer cumpleaños que ella le celebra a quien le dice cariñosamente ‘ternerito’.

¿Cuánto vale la camioneta que Andrea Valdiri le regaló a su novio?

“Hoy celebramos tu vida un poquito antes, porque nos esperan nuevos sueños, nuevos destinos y más historias juntos. Gracias por llegar a mi vida y llenarla de amor del bonito. mi ternerito. Esto es solo un pequeño reflejo de todo lo que mereces. Feliz cumpleaños, amor… y que este viaje sea solo el comienzo te amo”, escribió Andrea en el post que incluyó el video mencionado.

La camioneta que la generadora de contenido le dio a Juan Daniel es una Toyota 2026 con motor i-FORCE MAX, que tiene un costo que va desde los 460 hasta los 600 millones de pesos dependiendo de lo que incluya. Es híbrida.

La publicación de Andrea se llenó de comentarios que le desean lo mejor a la pareja, otros felicitan a la Valdiri por ser tan espléndida, mientras que algunos lo tomaron con humor escribiendo “a uno es que no lo han querido nada”.

Llamó también bastante la atención la reacción del novio al ver el obsequio, ya que las imágenes evidencian que lo tomó por sorpresa y en un momento se tapa los ojos conmovido por el detalle de su novia. Al final, él mismo baja el carro de la niñera que lo trae y se ve feliz. El video termina con besos y abrazos de la feliz pareja.

Aquí más noticias que son tendencia en el entretenimiento