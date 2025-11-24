¿Andrea Valdiri terminó con su novio Daniel Sepúlveda? Esto se rumora

Tras su separación de Felipe Saruma, Andrea Valdiri inició un romance con Daniel Sepúlveda, un empresario paisa de 35 años. La barranquillera se había mostrado muy enamorada en sus redes sociales. No obstante, en los últimos días algunos detalles captados por los internautas han generado diversos rumores sobre una supuesta ruptura.

¿Qué pasó con Andrea Valdiri y su novio?

Los seguidores notaron que la pareja dejó de tener interacciones en sus redes. Ya no se siguen en Instagram y, además, y, además, ya no se registran las fotos y los videos que tenían juntos. Para muchos, esas dos acciones son señales de una supuesta crisis en las parejas.

Una de las últimas veces que fueron vistos fue en el evento de Stream Fighters 4, cuando la barranquillera se enfrentaba a Yina Calderón. Allí, el empresario le mostró su apoyo.

El rumor de la ruptura se intensificó cuando Sepúlveda publicó una historia en su cuenta de Instagram. “No le bastó con un solo… pero bueno, entre cielo y tierra no hay nada oculto”. Aunque no etiquetó a nadie, ni dio ningún nombre, algunos usuarios de internet aseguran que ese mensaje sería una indirecta para la influenciadora, quien, fue captada muy cercana a dos hombres. Ninguno de los dos era su pareja.

“Valdiri para la nueva serie de Netflix, Alicia 2.0”, “ella siempre se ha mantenido vigente gracias a los escándalos no por más nada, así que puede ser puro show”, “entonces una mujer o no puede salir de rumba con dos amigos”, han comentado algunos de los internautas.

Mientras tanto, otros aseguran que se trataría de algún tipo de estrategia: “eso es puro marketing”, “se nota que todo eso es marketing”, “está bien apagada y necesitaba hacer marketing”, “seguro se trata de un video musical”, “quería ruido porque ni con la pelea de Yina pudo”.

Por ahora, ninguno de los dos se ha referido al respecto. En sus redes sociales han publicado detalles de sus proyectos personales, sin dar señales de lo que realmente está ocurriendo entre los dos.