Andrés Bejar se recupera luego de su cirugía por tumor cancerígeno: “muy dolorosa”

Hoy hace un mes, Andrés Bejar, actor colombiano recordado por su participación en producciones como La ley del corazón, La viuda negra, entre otras, hizo pública su lucha contra el cáncer. El artista aseguró en ese momento que llevaba medio año intentando que su EPS le hiciera una cirugía para extraer el tumor que le fue diagnosticado en una de sus orejas, pero cada vez le ponían más inconvenientes.

Finalmente, el pasado 11 de agosto le realizaron el procedimiento quirúrgico donde le removieron casi toda su oreja y algunos ganglios cercanos. Pasados 11 días, Vea habló con él, quien reveló cómo ha sido su recuperación:

“Es impresionante como quedó la oreja”: reveló el actor

Bejar afirma que los primeros días después de la cirugía fueron los más difíciles. Afortunadamente, ya se encuentra mucho mejor: “Fue bastante dolorosa, muy dolorosa esa cirugía. Ya tuve control por primera vez. La orejita se fue, no la había visto, me tomaron una foto y me la mostraron y es impresionante cómo quedó. Es como si literalmente me hubieran pegado un machetazo y me hubieran volado media oreja. El trabajo de los médicos fue muy limpio. En el cuello la cicatriz también es bastante grande. El dolor ya pasó, duele, pero poco”, dijo.

El paso a seguir es esperar a que llegue el 01 de septiembre para su control con el área de cirugía de cabeza y cuello y, posteriormente, el 09 del mismo mes, con cirugía plástica. “Ahí ya vamos a saber el resultado de las patologías, esperemos a ver si me empiezan radios o no”, agregó el actor, quien se ha mostrado esperanzador en medio de este difícil momento que atraviesa.

De igual manera, en unos meses el actor se preparará para un nuevo procedimiento quirúrgico que consistirá en la reconstrucción de esa parte de su cuerpo que perdió a causa del cáncer. “Me dijeron que entre ocho meses o un año se realizará, independientemente del resultado de la patología. Al ver cómo me quedó la oreja, quedé en shock. Quedó la mitad de la oreja, el resto es un hueco", dijo.

Andrés Bejar pide ayuda

Todo este proceso ha impedido que Andrés pueda trabajar; por ello, solicita la ayuda de sus amigos y seguidores que deseen darle algún aporte económico para suplir sus gastos personales y de salud mientras puede volver a trabajar: “La situación económica está muy complicada. Yo estoy haciendo una Vaki porque llevo más de 30 días incapacitado y se vienen 30 días más por ahora”. A continuación, la información para quienes lo puedan apoyar: En Daviplata al número 3162702671 y en Nequi al 3186944332.