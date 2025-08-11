Actor Andrés Bejar está en cirugía. En el procedimiento remueven su oreja izquierda

Hace menos de un mes, Andrés Bejar reveló a través de sus redes sociales que había sido diagnosticado con cáncer de piel. En enero de este año, en su oreja izquierda le apareció una pequeña lesión que, con el paso de los días, fue creciendo de manera considerable. Después de una biopsia, se determinó que el actor necesitaba una cirugía de carácter urgente, pero a medida que pasaba el tiempo, su EPS presentaba demoras con el procedimiento. Finalmente, después de ocho meses desde que comenzó su proceso con la enfermedad, le fue programada la cirugía para hoy a las 7:00 a.m. en la Clínica Oncológica de Colsubsidio.

Detalles de la cirugía de Andrés Bejar, actor de ‘La ley del corazón’

Horas antes del procedimiento, el actor habló con Vea y reveló que, finalmente, los especialistas consideraron que lo mejor es remover casi que la totalidad de su oreja. “La cirugía va a ser bien complicada, ya cuando el médico dibuja todo el tema la cosa cambia. La cirugía es de 8 a 10 horas, voy a estar dos o tres días en la UCI, después me pasan para piso. Sí va la auriculectomía casi que total de la orejita, chao la oreja, queda un pedacito para colocarme las gafas y la recuperación depende después de la patología, si toca hacer radios o no", reveló.

Tumor Andrés Bejar. Fotografía por: Cortesía Andrés Bejar

Sin embargo, el procedimiento no solo será eso. Debido al aumento del tumor, los ganglios se vieron afectados: “En dos o tres meses será la reconstrucción de la oreja y obviamente va a haber vaciamiento de ganglios, la herida del cuello va a ser grande", dijo.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Adicional a eso, Andrés publicó hace unas horas un video en su perfil de TikTok agradeciendo el apoyo que le han brindado durante este tiempo para que su cirugía fuera posible antes que el tumor siguiera creciendo y afectando otros órganos de su cuerpo: “Llegó el día. Todo de la mano de Dios. Gracias a todos por su energía, por sus oraciones, por todo lo bonito que me han mandado, su buena vibra. Hay miedo, mucho miedo, pero después de todo esto que ha pasado Dios nos va a llevar con bien, Dios le va a dar la sabiduría a esos médicos”.

Sus seguidores le han dejado mensajes de aliento: “mucha fuerza, “todo va a salir bien”, “eres un guerrero, todo va a salir bien”, “Dios lo bendiga, cuide y proteja”, “Dios lo bendiga”, “los mejores deseos”.