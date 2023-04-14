Andrés Montoya cuenta la verdad de su salida de Noticias Caracol. Esto dijo a Vea

Este domingo 19 de octubre, los televidentes se sorprendieron con una publicación del periodista y presentador Andrés Montoya al anunciar que no iría más en ‘Noticias Caracol’.

Fueron tres años los que estuvo como presentador de la primera emisión de ese informativo. El antioqueño usó sus redes sociales para dar a conocer la novedad, pero no ahondó en las razones de su retiro, solo indicó que cerraba un ciclo. Vea de El Espectador se comunicó con él para conocer los detalles de esta inesperada noticia.

¿Qué dijo Andrés Montoya de su salida de ‘Noticias Caracol’?

“La vida siendo la vida y como es la vida poniéndote cambios, también ayudándote a cerrar ciclos y presentándote nuevas oportunidades”, comenzó diciendo el periodista que detalló cómo se dio su salida. “En la primera emisión de ‘Noticias Caracol’ definieron hacer cambios internos en la dinámica que tiene la emisión y esos cambios alentaron de alguna manera, ese cierre de ciclo que hice desde la semana pasada, en donde tengo que destacarte que estoy anteponiendo mi bienestar, mi salud, mi hijo y mi familia y desde ahí, estoy haciendo esta reconstrucción de todo lo que se viene en mi proceso profesional”.

El comunicador se mostró agradecido con el tiempo que estuvo en ‘Noticias Caracol’. “Ha sido un recorrido grandioso al que debo todo lo que ha pasado durante estos siete años; cuatro años en Medellín, tres años en Bogotá. Si yo dijera que fueron siete, me estaría equivocando, porque hay que aplicar una multiplicación en todo: cantidad de historias, de relatos, de lugares, de territorios, de emisiones...”

Andrés Montoya anticipó su salida

El periodista destacó que invirtió con gusto todo su esfuerzo y disposición en este tiempo en la emisión primera del informativo y son muchas las lecciones que se lleva. También reconoció que aunque la decisión de su salida del noticiero la veía venir; por otro lado, lo tomó por sorpresa. “En parte hubo sorpresa, pero ya lo venía anticipando porque finalmente había visto ajustes, cambios y lineamientos. Venía venir, de alguna manera, el momento en el que ya se iba a hacer el cierre de ciclo. Ya lo tenía previsto”.

Sobre lo que desea priorizar ahora, menciona que definitivamente es su parte familiar. “Cuando tú estas inmerso desde tan temprano hasta tan tarde trabajando, entregando tanto, es importante también de alguna manera, ser consciente de tu bienestar. Cuando digo que voy a priorizar es que con el cierre en el que me encuentro, es importante anteponerlo y parto del bienestar que necesito desde la atención en salud y todo lo que implica en este cambio, darle lugar a mi hijo, a mi familia…”

Andrés Montoya no se va de Bogotá, por ahora

Así mismo, habló de sus planes futuros y las nuevas expectativas laborales. “Me encuentro generando nuevas conversaciones y contemplando y nuevas propuestas que desde el periodismo me permitan estar desde donde me conecto y vibro y desde el aporte que quiero seguir dando”.

Montoya también aclaró que de momento, no tiene planes de irse en Bogotá, por el contrario, parte de las conversaciones que está empezando a tener son en la capital. “Estoy en un momento en el que estoy abierto a explorar oportunidades… hay conversaciones sobre la mesa y estoy dispuesto a mirar otras. Aclaro, no me voy por ahora, de Bogotá, estaré moviéndome entre Medellín y Bogotá”.

Sobre el próximo proyecto espera que “tenga la posibilidad de poder hacer un equilibrio importante entre mi vida personal y laboral. Clave que sea un espacio en donde pueda seguir desde mi talento conectando a la gente, desde mi estilo”, acotó.

Aquí más noticias que son tendencia