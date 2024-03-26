Érika Zapata de Noticias Caracol cuenta que su novio la engañó: “me sentí burlada”

Cuando Erika Zapata saltó a la popularidad, gracias a su estilo único para presentar las noticias como corresponsal de ‘Noticias Caracol’ en Antioquia, muchos se preguntaron si tenía novio o estaba casada. Zapata ha sido muy franca en este aspecto y ha confesado que el estudio y el trabajo se convirtieron en su prioridad, por lo que nunca sacó tiempo para ocuparse de ese aspecto.

En su más reciente charla con Vea, de El Espectador, abordamos ese tema, ya que hace unos meses se ventiló que en efecto, la periodista se habría dado su primera oportunidad romántica.

Sin embargo, nos confesó que fue una experiencia que le generó lágrimas y de la que costó recuperarse.

Zapata contó que se trató de una persona que se acercó a ella, le pidió una foto y entraron en contacto por asuntos de trabajo. Este hombre, que prefiere reservarse el nombre, comenzó a pretenderla, pese a que Erika estaba reacia.

“Entonces resulta que esa persona me empieza a perseguir y luego de mucho insistirme, de generarme confianza, de decirme que él tiene buenas intenciones, porque él sabía desde el principio que era muy seria, que no me pego en cualquiera, entonces claro, él llega y se me mete por el corazón a generarme credibilidad. Entonces me muestra su familia y aún así yo seguía con mi incredulidad, pero después de dos meses de insistirme, pues yo le pongo cuidado”.

La pareja empezó a frecuentarse y Erika admite que comenzó de alguna manera a sentir el enamoramiento, sin embargo, se trazó como tiempo para llevarlo a su casa tres meses, pues quería estar segura.

Primer novio de Ërika Zapata la engañó

“Ya estaba ahí con el espíritu del enamoramiento. Estaba toda entusiasmada, yo estaba en la película, tengo novio, mi primer novio, voy a esperar que pase periodo de prueba, tres meses. Yo todavía no lo había llevado a la casa, aunque él me insistía, porque no ir a hacer el ridículo de llevarlo a la casa y que me salga con un chorro de babas y yo quede bien mal”.

Fue entonces cuando este varón comenzó a portarse raro y a hacerle comentarios que ya no fueron del agrado de la periodista. Erika recuerda que de alguna manera, él comenzó a querer cambiarla. Le sugería que fuera más femenina que se pintara las uñas y además le mencionó que se sentía raro y que no sabía si estaba preparado para estar con ella y así la relación comenzó a deteriorarse.

“Entonces yo me puse a llorar y le dije que si, el por qué me hizo eso Y eso yo lloraba y lloraba, eso se me cayó el mundo porque es sentirte burlado, decepcionado”.

. Sin embargo eso no fue lo peor, Erika sintiendo que había algo más decidió averiguar cuál era la molestaría de su galán y descubrió que en realidad, salía con ella y con su ex.

“Fue una cosa horrible”, Erika Zapata sobre su primer novio

“Eso fue una cosa horrible, yo no sé yo cómo superé eso, qué horror, la primera experiencia, el primer novio que tú tienes y que te hagan una cosa de esas, que se burlen así de ti, porque es que él me engañó, o sea, yo no me voy a ir a pegar de nadie que esté con nadie, con nadie, yo jamás haría eso en sano juicio”.

Naturalmente, Erika se alejó de este hombre y le dejó clara a la otra mujer que ella no sabía del engaño porque de alguna manera a las dos les dijo mentiras. Con el paso de los días reflexionó y se dio cuenta de que no valía la pena llorar pro alguien que no la tomó en serio. “Uno debe llorar porque alguien se le muere algo grave, peor no por eso”. Aprendió que no cambia por nadie y “si me tengo que quedar solterona, seré una soltera feliz”.

