Andrés Montoya, expresentador de ‘Noticias Caracol’ llega a Canal 1. ¿A qué programa?

En octubre del año pasado Andrés Montoya sorprendió a los televidentes al anunciar su salida de Noticias Caracol, donde estuvo por más de tres años como presentador de la primera emisión del informativo junto a Alejandra Giraldo. “Cierro un ciclo. Agradeciendo por todo lo vivido y aprendido. Dejemos que la vida hable con el tiempo, para que nos volvamos a encontrar, a ver, a escuchar, a sentir, con nuevas historias, conversaciones, personajes, relatos, que sigan sumando a esta construcción de valor que hacemos desde el periodismo, por vocación, en esta sociedad colombiana, latinoamericana y del resto del mundo, que tanto lo necesita. ¡Siempre les diré, feliz vida y gracias!”, escribió en sus redes sociales en ese momento.

Desde entonces, sus seguidores estaban a la expectativa por conocer cuál sería su próximo destino laboral. Sin embargo, hasta el momento no había sido revelado. Lo que sí había dejado claro el periodista en una pasada entrevista con Vea es que, por ahora, no se iría de Bogotá.

Andrés Montoya será el presentador de ‘Sin Carreta’ de Canal 1

Después de tres meses de expectativa, recientemente el Canal 1 confirmó que el paisa llegará como uno de los nuevos rostros de las noticias. Andrés será el nuevo presentador de Sin Carreta, el programa que era dirigido por Juan Diego Alvira, quien a finales del año pasado confirmó su renuncia.

“Nueva temporada de Sin Carreta. Para hablarle a Colombia claro, directo y sin rodeos. Alfonso Ospina, director editorial; y Andrés Montoya, director de emisión y presentador, lideran la nueva temporada de Sin Carreta”, se lee en una publicación hecha por el canal de televisión en Instagram.

En las imágenes, aparece el periodista en el set del programa que comenzará su nueva temporada el lunes 19 de enero a las 7:00 p. m. En otro video, el presentador dijo: “Hola, soy Andrés Montoya y te invito a que no te pierdas la nueva temporada de Sin Carreta, desde este 19 de enero conéctate con Canal 1 y únete a una conversación clara, directa y sin carreta. Por Canal 1, libre como tú”.

Sus seguidores expresaron su emoción por volverlo a ver nuevamente en la pantalla: “Con que eso era lo que se tenía guardado. Qué bacano”, “por verte donde sea”, “felicitaciones”, “me encanta. Ahora sí lo voy a ver”, “qué buena noticia”, “excelente, a romperla”, “muchos éxitos”, “todos mis mejores deseos para ti, eres el mejor”.