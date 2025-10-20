Andrés Montoya se despidió de ‘Noticias Caracol’: “Cierro un ciclo”

En el 2022, el periodista Andrés Montoya llegó al set de Noticias Caracol como nuevo presentador de la primera emisión junto a Alejandra Giraldo. Desde entonces, el paisa madrugó a informar a los colombianos con las noticias de Colombia y el mundo. La dupla que hizo con su amiga y compañera fue admirada por los televidentes y seguidores en redes sociales.

¿Qué pasó con Andrés Montoya?

Hace unas horas, el presentador publicó un inesperado mensaje en su perfil de Instagram donde tiene 57 mil seguidores. Allí, sorprendió a sus seguidores al revelar que deja su trabajo en Noticias Caracol para iniciar una nueva etapa personal y profesional.

“En la vida, hay señales, hay llamados, hay cambios. ¡Por nuevos caminos y conquistas! GRATITUD, con Dios, con mi familia, con ese gran equipo de Noticias Caracol y Caracol Televisión que fue mi empresa y, por supuesto, con todos ustedes que han asistido, de cerca y con tanta generosidad, a mi proceso durante estos años", se lee al comienzo del post que cuenta con más de 2.700 likes.

Aunque el periodista no aclaró los motivos de su salida, sí aseguró que espera contar qué viene próximamente: “Cierro un ciclo. Agradeciendo por todo lo vivido y aprendido. Dejemos que la vida hable con el tiempo, para que nos volvamos a encontrar, a ver, a escuchar, a sentir, con nuevas historias, conversaciones, personajes, relatos, que sigan sumando a esta construcción de valor que hacemos desde el periodismo, por vocación, en esta sociedad colombiana, latinoamericana y del resto del mundo, que tanto lo necesita. ¡Siempre les diré, feliz vida y gracias!”.

Sus amigos y seguidores le han contestado la publicación con emotivos mensajes despidiéndolo y agradeciéndole por su aporte en Noticias Caracol: “Qué tristeza el noticiero no será el mismo sin ti, te extrañaremos mucho”, “eres un gran periodista, te admiro”, “bendiciones en este nuevo camino y se te extrañará”, “bendiciones infinitas”, “a seguir brillando”, “mis mejores deseos en sus nuevos proyectos. Bendiciones”, “siempre hay que encontrar el tiempo para agradecer a las personas que hacen una diferencia en el periodismo y en la vida de las personas”, “donde vayas que coseches muchos éxitos”, “un excelente profesional”.