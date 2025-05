Andrés Parra anunció su pronto retiro de la actuación: “Mis dos últimos proyectos”

Andrés Parra ha vivido en los últimos años un proceso personal que ha expuesto públicamente en sus redes sociales y entrevistas. El actor, de 47 años y oriundo de Cali, es considerado uno de los más versátiles de su generación. Parra antes de ingresar a la pantalla tuvo una extensa carrera en teatro. El público comenzó a seguirlo cuando personificó a Anestesia en El cartel de los sapos y luego como el capo más famoso del mundo en la serie sobre Escobar. De ahí en adelante, ha encarnado diversos personajes, no solo en Colombia sino en el extranjero.

Pudiera pensarse que Parra como ocurre con otros destacados histriones dijera que su sueño es morir en el escenario o actuando. Sin embargo, sorpendió con sus más recientes declaraciones a Eva Rey, en su pódcat Desnúdate con Eva, donde indicó que está viendo muy cerca su retiro de la interpretación e incluso que le quedarín dos personajes más para decir adiós.

Andrés Parra confiesa que se hizo actor para sanar traumas

El actor que en las próximas semanas tendrá una extensa gira de su stand up comedu, donde habla sin tapujos de la vida, la depresión, el ego y otros asuntos sobre los que ha reflexionado dijo que es “es bien factible que estemos ante mis últimos dos proyectos”.

Andrés Parra encarnó a Pablo Escobar en la bioserie sobre la vida del narcotraficante. Fotografía por: cortesía Caracol TV

La declaración obedece a un proceso interior que el actor ha experimentado y en el cual la actuación ha tenido un papel primoridal.

“Yo me hago actor por una necesidad de sanar mis propios traumas, de eso me entero mucho tiempo después y es como decirle a la actuación gracias. Me tengo que ir, creo que la actuación me está diciendo es hora de irme… Yo no estoy dejando la actuación, ella me está dejando”, dijo Parra que hoy al parecer, ha sanado todo lo pendiente. “Hoy siento que la actuación ya no tiene el mismo propósito en mi vida. Me dio lo que necesitaba y ahora me dice: ‘ya no tengo nada más que hacer por ti’. Es momento de seguir sin ella”.

Aunque no dio fecha o tiempo, es claro que ya es algo que vislumbra y para lo que se prepara, entre otras cosas porque las cosas han cambiado. “La verdad, ya no siento que me nazca desde el alma como antes. Estoy en un momento en que solo quiero hacer cosas que no requieran tanto esfuerzo”, dijo refiriéndose a la complejidad y desgaste que hay en la interpretación.

Sobre los dos proyectos que cree, por ahora puede ser los últimos indicó que la decisión definitiva vendrá después. “Eso lo sabré en el camino. Pero me inclino a pensar que estos podrían ser los últimos”.

En otro aparte de su conversación con la conductora española mencionó: “Yo creo que el retiro está, ya lo empecé a ver.

