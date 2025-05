Diego Cadavid de ‘Darío Gómez’ tuvo mala experiencia con una actriz: “nos odiamos”

Diego Cadavid ha construido una carrera sólida y versátil a lo largo de más de dos décadas, donde ha hecho parte de producciones como Padres e hijos, Yo soy Betty, la fea, Amor a la plancha, El cartel de los sapos, 5 viudas sueltas, Darío Gómez: el rey del despecho, entre otras. Es también baterista de la banda bogotana de rock alternativo The Mills y también ha trabajado como fotógrafo de moda.

“Nos caímos mal”: reveló Diego Cadavid sobre una actriz

El actor, quien interpreta a Darío Gómez en la bionovela de RCN, concedió una entrevista para el podcast Realidades ocultas de Carolina Araújo, donde habló de su carrera profesional y cómo ha sido su crecimiento como actor.

Diego Cadavid Fotografía por: Felipe Marino

El paisa de 46 años se refirió a los buenos comentarios que hacen sus seguidores sobre su trayectoria. Aseguró que el éxito de su carrera se debe a su disciplina.

“Cuando la gente me dice ‘no, que talento que tenés’, yo les digo ‘No es talento, es juicio’. Si tú me ves tocando 17 canciones en batería, es porque me clavo horas, y horas, y horas, y la gente no lo ve. Si me sientas en una batería te puedo improvisar tres cositas, pero yo lo que hago lo estudié. Lo mismo los personajes. Cuando me dicen ‘es que cómo te fluyen los personajes’... No, a mí no me fluyen, es que a eso le dediqué horas”, dijo.

Esa disciplina hizo que en una oportunidad el actor tuviera algunas diferencias con una de sus colegas. “Los siete meses nos odiamos. Nos caímos mal. No sabían qué hacer los de la producción, nos trataron de organizar eventos, cenas, cosas, y yo decía ‘no, no me organicen cenas. Yo sé trabajar, no necesito caerle bien a ella ni yo caerle bien a ella. Simplemente trabajemos, actuemos. Pero fue horrible”, dijo, aunque no contó a quién se refería ni tampoco reveló el nombre de la producción.

Pese a intentó ser profesional para sacar adelante las escenas que tenían que hacer juntos, la actriz no estudiaba sus líneas. “Arrancamos, pero nos empezamos a caer mal, y al final no había nada que hacer. Aparte era muy vaga, era lo que más duro me daba. No estudiaba. A mí no me tiene que caer mal o bien, pero no estudiaba. Y yo soy medio ‘nerd’. No se aprendía las escenas y un día llegó sin las escenas, después de varias veces que llegaba sin las escenas. Yo me fui y le dije a producción: ‘cuando ella estudie, yo vuelvo’”.