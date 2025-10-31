¿Andrés Toro será deportado de Estados Unidos? El actor dijo que no tiene miedo

En mayo pasado, el actor Andrés Toro contó que había decidido dejar el país para radicarse, junto a su esposa y sus dos hijos en Estados Unidos. El exparticipante de ‘MasterChef Celebrity 2024’ mencionó que había varios motivos para migrar. De un lado la intención de apoyar a su esposa, quien obtuvo una beca que le permitiría avanzar en el proceso de homologación de su titulo como odontóloga en ese país; de otro, la posibilidad de que sus hijos aprendieran el inglés, así como la búsqueda de una vida más tranquila.

A partir de allí, el actor se ha visto muy dado a compartir con su comunidad de seguidores, su día a día en el país del Norte, donde ha tenido que comenzar de cero. Ha evidenciado cuáles han sido las primeras compras de la familia, cómo fue llegar a una casa sin muebles y dormir en colchones inflables, que constituyeron su primera adquisición para la casa familiar, entre otros aspectos. De igual manera, se le ha medido a oficios varios como la instalación de clósets o el armado de muebles.

En reciente entrevista con Teleantioquia, mencionó que también ha recibido ofertas para trabajar en transporte, ventas de pandebonos o alquiler de yates. Él no le teme a afrontar nuevos desafíos.

Así respondió Andrés Toro a rumores de deportación

Recientemente, se rumoró que el actor podría ser deportado por no contar con la documentación necesaria para vivir en el país señalado. Ante estas informaciones, Toro decidió publicar un video, que subió a su Instagram, donde muestra su postura, negando tal cosa, pero lo hizo de una manera bastante particular y recurriendo al humor.

Andrés fungió como presentador de noticias en el video mencionando a Toro como un inmigrante en peligro de ser deportado, todo en tono de comedia.

“Interrumpimos nuestra programación habitual para una noticia de altísimo impacto internacionales. Al parecer el actor Andrés Toro, si ese mismo, el de las telenovelas, estaría a punto de ser deportado de Estados Unidos por dedicarse al peligroso y altamente ilegal oficio de armar clósets. Así lo asegura nuestra corresponsal”, comienza diciendo en el particular material el mismo actor.

Luego continua, con el mismo humor, mencionando la supuesta noticia: “Fuentes cercanas a la madera aseguran que el actor fue visto cortando una tabla sospechosa y utilizando clavos sin visa de trabajo... ”, dice Andrés de la situación y luego menciona en broma, que será deportado. “Las autoridades migratorias alarmadas por su talento con el destornillador habrían decidido el proceso de deportación inmediata; sin embargo, el actor asegura no tener miedo, solo una preocupación por no encontrar suficientes tornillos en home depot”.

Al final envía un saludo a la emisora en la que se mencionó la información y termina diciendo que agradece “por su contribución a la desinformacion global porque si no es cierto, al menos suena entretenido. Reportó directamente desde el exilio de todos los clósets Andrés Toro”.

De esta manera, con mucho humor y originalidad, el actor dejó claridad sobre su situación, recordemos que él ya había mencionado que tenía sus papeles en regla, desde antes de viajar.

