¿Qué pasó con los papás de Tamara Trottner de ‘Nadie nos vio partir’, de Netflix?

La serie ‘Nadie nos vio partir’, que sigue el dramático relato de Valeria, una madre que recorre varios países en busca de sus dos hijos Isaac y Tamara, luego de que su marido, Leo, se los llevara, con la intención de que nunca más se volvieran a ver, sigue ocupando la atención de los amantes del streaming.

La apuesta mexicana protagonizada por Emiliano Zurita, Tessa Ia y Juan Manuel Bernal, está basada en el libro homónimo escrito por Tamara Trottner, quien plasmó en el texto lo que ella vivió en carne propia, a sus 5 años cuando su padre ejerció la denominada violencia vicaria, al querer vengarse de su esposa por serle infiel con su cuñado, usando sus dos hijos. Todo ocurre en medio de dos familias poderosas y judías mexicanas.

En la serie de Netflix, que se convierte en una de las más ambiciosas hechas en ese país por la plataforma, ya que incluyó viajar a varios países para su rodaje, el desenlace llega cuando Valeria finalmente se reúne con sus dos hijos. Al final, en el generador de caracteres se explica que Valeria y su amante, Carlos, se casaron y estuvieron juntos hasta que él murió y que Leo solo vio a sus hijos 20 años después. No obstante, no detalla qué más ocurrió después. A continuación la respuestas a los interrogantes de los que siguió en la vida real para los personajes.

De acuerdo a entrevistas dadas por la propia creadora del relato Tamara, quien no solo ha escrito el famoso texto, sino que es escritora profesional, en efecto, su madre Valeria y su tío político Carlos, se casaron y estuvieron juntos, hasta que él murió. También ha comentado la excelente relación que lleva con su madre, quien en la ficción se llama Valeria. La señora no solo avaló le libro que salió en tiempos de pandemia al mercado, sino que también le dio su aprobación a la serie.

Tamara Trottner perdonó a su padre años después

Sobre Leo, Tamara contó en entrevista, reproducida por el Clarín, que por años se mantuvieron distantes de su padre y aunque él quiso acercarse en tiempos de adolescencia, ella se negó. Finalmente, hubo un encuentro cuando ya era adulta y hubo perdón de parte y parte. “Lo perdoné a mi papá. Y lo más importante fue que le pedí perdón. Creo que esa fue la parte más curativa”, puntualizó

Tamara contó que su papá falleció en el 2019 antes de que el libro saliera al mercado. “Tuve contacto con mi papá biológico unos años antes de que saliera la novela. De hecho, cuando en mi novela cuento la historia de mis abuelos paternos, él me la contó, porque yo no la sabía”, detalló.

Leo, según su hija, hizo nueva vida en Estados Unidos, allí se casó y formó una familia.

Sobre su hermano Isaac, Tamara comentó que también reside en ese país y tienen una buena relación.

¿Fue Leo, de ‘nadie nos vio partir’, a la cárcel por secuestrar a sus hijos?

La autora del libro mencionó además que en realidad, su padre nunca fue a la cárcel, porque en aquella época no aplicó el secuestro, sino que se percibió que el papá se marchó de vacaciones con sus hijos.

Tamara también ha dicho que su papá no era un mal tipo, sino que tomó malas decisiones. Recuerda que fue amoroso y siempre se preocupó por ellos cuando se los llevó. Leo falleció tras padecer demencia senil. Estaba en sus 82 años.

Aquí más noticias que son tendencia