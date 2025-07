Andy Byron pagaría millonaria suma por divorcio tras escándalo en show de Coldplay

Andy Byron, ahora ex Ceo de la compañía Astronomer, se convirtió en uno de los nombres más populares en la red, luego de que el pasado 16 de julio fuera captado en el concierto de Coldplay, de Boston, junto a la directora de recursos humanos de la misma empresa en situación romántica, pese a que los dos están casados.

La tradicional kisscam, que enfoca parejas en eventos como conciertos y justas deportivas, sin querer logró el video más viral de los últimos días.

Lo que siguió al material fue la reacción de la esposa de Andy, una maestra llamada Megan Kerrigan, con quien el ejecutivo llevaría más de dos décadas casado y tendrían dos hijos varones. Megan quitó de sus redes sociales su apellido de casada y posteriormente desactivó su cuenta. Andy también desactivó sus cuentas en redes.

La empresa Astronomer se pronunció y anunció una investigación. Luego se supo que Andy fue separado de su cargo y en la compañía ya hay un CEO interino. Están en la búsqueda del remplazo de Byron. Ni él, ni su esposa, ni su compañera de concierto, Kristin Cabot, se han pronunciado.

Esta sería la fortuna de Andy Byron, ex CEO de Astronomer

Lo que los medios estadounidenses como TMZ o The New York Post estiman que seguirá es un divorcio que solicitaría la exesposa de Andy. Antes este panorama ya hay aproximaciones sobre la importante suma que el ex CEO de la empresa de tecnología e Inteligencia Artificial tendría que desembolsar para Megan.

Según la abogada Nancy Chemtob, referida por The New York Post, por infidelidad ella podría pedir una compensación. En este punto hay que añadir que posterior al video, TMZ obtuvo imágenes adicionales durante el concierto y antes del viral material que muetsra que la pareja se besó apasionadamente mientras escuchaba a Coldplay en vivo. Sería algo así como la prueba reina de la infidelidad.

Según la experta, la ley del estado de Massachusetts permite que ante la traición, la esposa pueda pedir la mitad de la fortuna de su marido. También apunta a que, pese a que no hay un informe oficial sobre la fortuna de Andy Byron, The Economic Times estimó que se puede estar hablando de unos 70 millones de dólares. Byron no solo era el Ceo de Astronomer, sino que fue uno de sus fundadores y anteriormente, había tenido importantes cargos que le han dejado buenos dividendos.

Esto querría decir que Megan podría pedir los 35 millones de dólares que conforman el 50% de la fortuna. Esto a menos que existan capitulaciones o una firma prenupcial que la pareja pudo hacer antes de casarse. Si así fuera solo habría compensación pro infidelidad, algo que suele incluirse en este tipo de contratos que establecen que cuando una persona se casa ella y el otro mantendrán sus bienes en caso de ruptura.

¿Dónde está la esposa de Andy Byron?

Adicional a lo que le corresponda por ley a la esposa de Andy, ella también pediría una manutención mensual para ella y sus hijos, si es el caso, así como los gastos derivados de terapia si la necesitara después de lo ocurrido.

De momento, se sabe que la esposa del ex CEO Andy Byron está escondida en una mansión de 2.4 millones de dólares en Maine, desde que su marido fue captado por las cámaras en el concierto de Coldplay. Megan Byron, de 50 años, dejó su casa en Northborough, Massachusetts, para una residencia lujosa en Kennebunk, a unas 100 millas de distancia en Maine, según el Daily Mail.

Aquí más noticias que son tendencia