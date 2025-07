Exempleados de Andy Byron, CEO captado en show de Coldplay se alegran: “es karma”

Tal vez si no hubiera sido por la reacción que Andy Byron y Kristin Cabot tuvieron cuando se vieron en la pantalla del estadio Gillette de Boston, en medio del concierto de Coldplay, nadie se hubiera dado cuenta de que tenían una aventura. Pero apartarse y esconderse de la cámara puso en evidencia que estaban allí de manera clandestina. Incluso Chris Martin bromeó sobre el asunto. “Oh, miren a estos dos, o están teniendo una aventura o son muy tímidos.Espero que no hayamos hecho nada malo“, dijo el cantante en tono de broma.

Un día después había consecuencias. La esposa de Andy primero, editó su apellido en las redes sociales y luego, eliminó sus cuentas. De igual forma el CEO de Astronomer y la mujer con la que acudió al show restringieron sus cuentas. La empresa los apartó de sus cargos y anunció una investigación.

Poco a poco ha trascendido información sobre los protagonistas de esta situación que alcanzó una viralidad inusitada. Se sabe que Byron trabaja desde el 2023 en Astronomer y que antes estuvo en una empresa de ciberseguridad llamada Cybereason. Byron es reconocido como un profesional exigente y ambicioso sin embargo, pero excesivo, según testimonios logrados por The New York Post no cuenta con popularidad entre los ex empleados y por ello, algunos se alegrarían del mal momento que enfrenta.

Andy Byron era un jefe que amenazaba a sus empleados

“Varios ex empleados dijeron que el Sr. Byron arremetía contra los empleados que no estaban de acuerdo con él, incluso amenazando con despedirlos, por lo que no se lo podía desafiar“, indica el medio citado.

El informe también comenta que el ejecutivo era acusado de “contrataciones falsas y salidas de personal”, información que él negó en su debido momento y lo atribuyó al complejo proceso de transición empresarial que enfrentaba como líder.

Un ex subordinado de Byron habló de su experiencia trabajando con él. “Empezamos con buen pie y tuvimos mucho éxito, pero con la presión de aumentar el número de empleados y los ingresos nunca fue suficiente decir que éramos una empresa de rápido crecimiento; teníamos que ser los de mayor crecimiento, así que se convirtió en una experiencia muy triste“.

Otro exempleado dijo: “A la gente le encantaba la empresa, y ahora la odian”, luego explicó que era un hombre demasiado ambicioso. “Muchos se fueron porque no soportaron esa presión, y la ambición de Byron, y para reemplazarlos él contrató a vendedores leales de su antigua empresa, Fuze”.

TNYP incluyó en sus testimonios algunos que los definen como un "jefe tóxico“, y dijeron que se trata de un “merecido karma”. En el informe otro profesional que compartió laboralmente con Byron reveló que por esa misma manera de ser algunos exempleados se alegran de lo ocurrido: “Los grupos de trabajo que tenemos están riéndose a carcajadas y disfrutando muchísimo de lo que pasó y de que él haya quedado expuesto“.

