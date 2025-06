Ángela Aguilar reveló tormentosa relación antes de Nodal: “difícil” ¿con quién?

En mayo del 2024 Ángela Aguilar concedió una entrevista a la periodista Adela Micha, allí en compañía de su padre y entre risas nerviosas mencionó que estaba de novia. Meses después, muchos creyeron que estaba hablando de Christian Nodal, quien recién había terminado con Cazzu, pero ahora al parecer, se confirma que no se estaba refiriendo al intérprete de ‘Los besos que te dí’, que ahora es su esposo.

Aguilar estaría hablando del jugador de la NFL Josh Ball, con quien se rumoró tenía un noviazgo que no era del agrado de su entorno. Al parecer, esto habría quedado al descubierto por la misma Angela en una nueva entrevista que concedió a la periodista Micha, con ocasión de la promoción de su ms reciente álbum Nadie se va como llegó´.

Ángela Aguilar habría vivido difícil noviazgo con Joss Ball

Durante varios meses, los medios mexicanos y cibernautas mencionaron un posible romance entre Aguilar y Ball. Esto dado que en sus publciaciones tenían los mismos objetos de fondo y entrevistas en las que la cantante hablaba de un novio sin revelar su identidad.

El jugador no contaba con el aval de los cercanos a ella, debido a que había sido acusado de violencia física en 2018 por su exnovia Sandra Sellers.

En la mencionada y reciente entrevista, Aguilar reveló que sus temas de desamor eran vivenciales y recordó la entrevista de mayo del 2024: “Yo cuando estaba la vez pasada contigo yo todavía estaba de novia con mi ex”, mencionó. La conductora, sorprendida, respondió: “Me dijiste: ‘Yo tengo un novio y no quisiste decir quién. Y luego te casaste. No sé si con otro o era él’”. Ángela riendo mencionó:“Con otro, pues yo andaba con un jugador de fútbol americano y esa fue una relación muy difícil, estuvo muy tormentosa. Entonces me dio mucha fuerza para escribir estas de desamor”.

Sobre este noviazgo, trascendió que comenzaron cuando Ángela tenía apenas 19 años y el jugador 25 años, a finales del 2023. Tras la boda de Ángela con Christian Nodal en julio de 2024, Ball publicó un mensaje en Instagram que muchos interpretaron como una indirecta:“The trust of the innocent is the liar’s most useful tool” (“La confianza del inocente es la herramienta más útil del mentiroso”).

Según lo publicado por TvNotas, en enero de 2025, surgió una nueva controversia cuando Josh Ball publicó una historia desde lo que parecía ser el apartamento de Ángela en Houston, lo que generó especulaciones sobre un posible reencuentro o una visita no autorizada. La imagen fue comparada con fotos previas de la cantante.

Aquí más noticias que son tendencia