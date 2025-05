Ángela Aguilar reveló razón de su drástico cambio físico: “bajé 10 kilos en un mes”

La vida de Ángela Aguilar tomó mayor interés en medios de comunicación y redes sociales, luego de hacerse público su romance con Christian Nodal en junio del año pasado. A las pocas semanas se conocieron unas imágenes de la íntima boda que realizaron, desatando una ola de críticas porque, hacía menos de dos meses, el intérprete de Botella tras botella todavía estaba en una relación con Cazzu, la madre de su hija.

¿Por qué Ángela Aguilar bajó de peso?

Uno de los temas más comentados de los últimos días en redes sociales ha sido el cambio físico de la joven artista. Sin embargo, pocas veces ella suele referirse a su vida personales. En su cuenta de Instagram publica contenido sobre su carrera artística, pero rara vez lo hace con algo de su área privada. Tampoco da muchas entrevistas a medios de comunicación. Sin embargo, recientemente sorprendió con unas declaraciones en diálogo con la periodista Pati Chapoy. Allí reveló que, durante las últimas semanas, ha tenido un drástico cambio físico:

“Bajé como, ¿qué será?, 10 kilos en un mes”, dijo cuando fue cuestionada sobre su figura que se observaba más delgada. En dicha entrevista, reveló las razones que la llevaron a perder peso: “yo creo que fue mucho estrés, mucha ansiedad”.

La artista también reconoció que, aunque su vida en los últimos meses ha pasado por muchos retos, se encuentra en un buen momento: “mi papá siempre me dijo ´No voy a decir que no ha sido difícil, soy un ser humano, tengo 21 años, estoy viviendo una nueva etapa en mi vida”.

¿Qué dijo de su matrimonio con Nodal?

Aguilar ha sido criticada por su relación con el cantante de Botella tras botella. Sin embargo, resaltó la importancia de tener a su familia al lado para enfrentar cada reto: “para mí, eso tiene muchos miedos, muchas ilusiones, como muchos golpes de realidad también, de lo que implica estar donde yo estoy parada, pero... entre tanto ruido, lo más bonito que yo he tenido es la familia, sostenerme en la gente que me levanta y me hace más grande".

Por su parte, Nodal también habló de su matrimonio hace unos días en el programa Siéntese quien pueda. “Cada quien cuenta la experiencia como le fue en la feria, yo me siento muy a gusto. Conozco a mucha gente que le saca la vuelta. Yo siempre me quise casar, formalizar algo lindo. Siempre fui muy noviero y todas las veces la intención era llegar lo más lejos posible".