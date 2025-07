Anitta antes y después: la cantante sorprendió con drástico cambio de apariencia

Una infección bacteriana severa obligó a Anitta a tomar una pausa y cancelar varios de sus compromisos. La cantante brasileña publicó a mediados de junio que debía dedicarse a recuperarse para continuar con su carrera. “Infelizmente, no se realizará mi primer show en São João en Campina Grande. No necesito ni decirles que estoy triste, ha sido un año desafiante para mí en ese sentido, con compromisos y algunas cancelaciones. Tengo una infección bacteriana severa, bastante complicada, que ya llevaba algunos días, pero yo estaba absolutamente segura de que para hoy estaría bien”, dijo en ese momento. Desde entonces, estuvo alejada de redes sociales.

Anitta reapareció con cambio físico

En las últimas horas, la artista de 32 años regresó a redes sociales. En un reel de imágenes que posteó en Instagram, aparece, entre otras personas, junto a Sofía Vergara y Naomi Campbell, una reconocida modelo británica. Sin embargo, lo que más llamó la atención no fue precisamente la compañía que tenía, sino su rostro que, según los internautas, luce completamente diferente.

Anitta antes y ahora Fotografía por: Instagram

“Nadie va a hablar de lo diferente que se ve su rostro en estas fotos, no parece ella”, “ya no parece ella”, “me encanta esta mujer, pero ha perdido por completo su personalidad”, “estás irreconocible”, “estaba guapísima, ¿por qué se cambió la cara?”, “me costó reconocerla”, “se ve hermosa, pero perdió la identidad de Anita, no la reconozco”, “tan bonita que se veía con las cirugías anteriores, ahora debe renovar documentos porque está irreconocible”, “No es Anitta, no es posible, es otra persona”, “te arruinaste la cara”, “no sé ni quién es ella, definitivamente cambió su rostro”, “esa no es Anitta”, son algunos de los comentarios que dejaron los usuarios en su publicación que cuenta con 1.113.000 likes.

Por ahora, la artista no ha confirmado que se haya realizado algún procedimiento estético; sin embargo, los usuarios de internet aseguran que se respingó la nariz y, además, tendría los labios más luminosos.

En varias oportunidades, Anitta había hablado abiertamente de las cirugías estéticas que tiene, entre ellas, la rinoplastia y una reducción de senos. Aseguró en una pasada conversación con Cosmopolitan, que quería cambiar un poco la apariencia de su rostro: “no tiene nada que ver con que no me guste. Para mí, se trata más bien de reinventar mi imagen”.