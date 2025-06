Así se ve hoy Juanse Laverde, ganador de ‘La Voz Kids 2018’: “amo lo que soy”

Juan Sebastián Laverde, conocido como Juanse Laverde, se ganó el corazón de millones de colombianos en 2018, cuando, con solo 11 años, participó en La Voz Kids y sorprendió a todos con su interpretación en su audición a ciegas, donde cantó Cómo mirarte de Sebastián Yatra, quien era uno de los entrenadores del programa y quien se convirtió en su mentor.

Ese momento marcó un antes y un después en la historia del cantante, pues allí no solo mostró su talento innato, sino también una madurez artística sorprendente para su corta edad. A lo largo del concurso, brilló en cada presentación lo que lo llevó a convertirse en el ganador de esa temporada.

Juanse Laverde: así ha sido su evolución como artista

Desde entonces, su vida dio un giro total. Pasó de cantar en casa y en pequeños escenarios a convertirse en una figura pública reconocida a nivel nacional. Recientemente, dialogó con Vea, y reveló qué ha sido de su vida después de su paso por el concurso musical: “pasaron muchas cosas, me fui a vivir a México, ahorita estoy haciendo música allá con Dann Fibo, que es el productor de Danna Paola, tengo un equipo de trabajo magnífico, ahorita estamos en un nuevo álbum, este año vinimos con gira también, muchísimas cosas", afirmó.

Aquel niño se convirtió en un adolescente con sueños y grandes expectativas: “Ya cumplí 18 años, ya estoy grande. La Voz Kids me cambió la vida en todo, la gente se ha dado cuenta de una u otra forma de mi crecimiento, los que se han quedado en mis redes y en mi música se han dado cuenta que he tenido un proceso bien espectacular en mi vida, tanto musicalmente como persona. Me dio muchas oportunidades, empecé a viajar, pude cumplir mi sueño de ser cantante".

El camino ha sido fácil. Juanse no oculta que ha enfrentado dificultades y momentos difíciles durante este tiempo; sin embargo, ha sabido afrontarlos de la mejor manera: “es un proceso, siento que de una u otra forma es un poco complejo hablarles desde un punto racional de todo lo que he vivido en la música. Así como han pasado cosas buenas, también han pasado cosas malas, pero siento que eso me ha hecho lo que soy hoy en día, aunque también me han dado más independencia”.

Lejos de dejarse llevar por la amargura en los momentos difíciles, Juanse los abraza como parte de su crecimiento personal. Agradece el cariño de sus seguidores, incluso de los que lo han criticado por su transformación física y musical. “Muchas gracias, ustedes son los que me hacen viral en las redes sociales, aunque hablen bien o mal yo soy feliz con lo que hago, amo la música que hago, amo lo que soy hoy en día, que Dios los bendiga”.