Actriz Antonia San Juan anuncia retiro porque tiene cáncer: “no me gusta quejarme”

La actriz española de 64 años, Antonia San Juan, conocida por su participación en películas de Pedro Almodóvar como "Todo sobre mi madre“, anunció recientemente que ha sido diagnosticada con cáncer.

La actriz explicó la situación mediante un video publicado en sus redes sociales, donde detalló que debido a este diagnóstico deberá retirarse temporalmente de los escenarios para seguir las indicaciones que los médicos le den.

¿Dónde es el cáncer de Antonia San Juan?

San Juan contó que desde hace más de un año presentaba problemas persistentes en la garganta, una situación que inicialmente se atribuía a su historial de faringitis crónica. Sin embargo, tras suspender varias funciones de teatro este año por esas molestias, una evaluación médica reveló un problema en sus cuerdas vocales. Después de acudir al médico de familia, quien la remitió con un otorrino, y realizar diversas pruebas, incluyendo una tomografía axial computarizada (TAC), se le practicó una biopsia que arrojó un “medio diagnóstico” positivo para cáncer, aunque aún espera resultados detallados para definir el tipo exacto de la enfermedad y el tratamiento necesario. Por ello la actriz no mencionó el estadio del mal.

La artista indicó que confía plenamente en la ciencia y en los profesionales de la salud para superar esta etapa, y que su principal prioridad ahora es enfocarse en el tratamiento que le indiquen. Debido a esto, tuvo que suspender el espectáculo teatral "La ropa vieja de Cuca“, el cual ya estaba preparado para presentarse.

Antonia San Juan comunicó a sus seguidores que su decisión de retirarse del mundo artístico es temporal y necesaria para cuidar su salud. Señaló que su vida ha sido positiva y que no busca compasión, sino que simplemente informar sobre su situación para que el público entienda por qué no estará activa durante un tiempo. Agradeció el apoyo recibido y se comprometió a hacer todo lo posible para curarse.

Este anuncio ha generado reacciones de apoyo y solidaridad en el ámbito cultural y entre sus seguidores. La actriz, que también es conocida por su trabajo en la serie de televisión “La que se avecina”, mantiene la reserva sobre los detalles específicos del tratamiento hasta obtener los resultados médicos completos.

Después del anuncio oficial, la actriz se ha mostrado optimista frente a su situación. Recientemente publicó un post donde se ve ejercitándose e indica. “Soy responsable y me hago responsable de salud para lograr mi curación de la enfermedad”.

Aquí más noticias que son tendencia