Aseguran que ex de Ángela Aguilar le dedicó su reciente canción: “él tiene la culpa”

La relación entre Ángela Aguilar y el compositor Gussy Lau fue corta, llena de controversia y mantenida en secreto... al menos hasta que una filtración la sacó a la luz.

“Están circulando fotos con Ángela y yo, que yo subí a mis ‘Close Friends’. Ok, andamos juntos para no hacerte el cuento muy largo... Empezamos a salir hace un par de semanas, eso no era problema, todo se está manejando privado, por error un ‘Close Friend’ de los que tenía le tomó un screenshot”, dijo en ese momento Lau.

Tras la filtración de esas fotografías, los cantantes terminaron su romance. Aunque no se conoció cuánto tiempo duraron juntos y pese a que cada uno hizo su vida aparte, su noviazgo todavía sigue siendo un tema muy comentado en redes sociales y medios de comunicación.

¿Qué pasó con el exnovio de Ángela Aguilar?

Por estos días, el artista mexicano lanzó una nueva canción, que, según los internautas, estaría dedicada a Ángela Aguilar. Sin embargo, solo son rumores de los internautas, pues Lau no ha confirmado o desmentido que sea para ella. “Qué bella voz, si yo fuera la Angelita me hubiese quedado con este chico”, ” Esta suena a que tiene dedicatoria”, “Ángela con él te hubieras casado, se ve un caballero y no estuvieras así”, “¿es para la peleona?”, “por qué si la querías tanto no luchaste por ella?”.

A continuación, la letra completa de la canción Con los ojos que me miras.

Qué ironía que tus labios sean ajenos

Cuando mucho tiempo vivieron aquí.

Aunque ya se encuentran en otro terreno

No han dejado de pertenecerme a mí.

___

Con los ojos que me miras

Yo te compro la mentira

Que no quieras regresar

Y la mirada nunca miente,

Qué hay entre tus dientes

Que está a nada de escapar.

____

Si soy fiel a lo que siento

Rompería un mandamiento

Y quedaría mal con Dios,

Pero él tiene la culpa,

Es más leve una disculpa

Por no hacernos el favor.

___

Y mira que peleamos por nuestro amor.

Se nos fue la vida y no alcanzó.

No es pecado porque tú eras mía

Y él sabía que podías regresar,

Es peor que tú le digas un “te amo”

Sin sentirlo para que no se sienta mal.