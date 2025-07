Así celebraron Christian Nodal y Ángela Aguilar su primer aniversario de bodas

El 24 de julio del 2024, Christian Nodal y Ángela Aguilar sorprendieron a sus fanáticos y al mundo del espectáculo con su matrimonio. La pareja llevaba pocas semanas de haber hecho pública su relación sentimental que generó polémica, pues el cantante de Adiós amor se acababa de separar de Cazzu.

La ceremonia fue íntima, solo estuvieron sus familiares y amigos más cercanos. A los pocos días se conocieron las imágenes de la boda y, desde entonces, han sido protagonistas de una variedad de titulares en medios de comunicación latinoamericanos.

Un año del matrimonio de Christian Nodal y Ángela Aguilar

Aunque debido a las críticas, los cantantes habían evitado la exposición en redes, ahora, un año después, no dudan en presumir su amor públicamente. A través de sus perfiles en Instagram, quisieron compartir algunas imágenes de la celebración de su aniversario de bodas.

La hija de Pepe Aguilar publicó una foto a blanco y negro donde se ve a lo lejos con su esposo. Sobre la imagen escribió: “un año”, junto con un corazón blanco. Por su parte, Nodal publicó en sus historias una romántica foto dándose un beso con Ángela. Por los detalles que se observan a su alrededor, al parecer, la celebración se dio a la luz de las velas: “Feliz aniversario”, escribió.

Los intérpretes de ‘Dime cómo quieres’ compartieron algunas imágenes en sus redes sociales de la romántica velada. Fotografía por: Instagram

Durante la madrugada, la pareja compartió un audio agradeciéndole a sus seguidores las muestras de cariño que les han dado y los mensajes que les dejaron por su aniversario: “no quería que pasara desapercibido su apoyo, su cariño, su amor en este día tan especial. Se cumple ya un año, nuestro primer aniversario juntos”, dijo Nodal. Ángela, agregó: “nadie lo pensó posible. Queremos agradecerles por todos sus videos, sus mensajes, por mandar tanta bonita vibra y acompañarnos en este bonito camino”.

Aseguraron que estuvieron muy pendientes de los videos y fotos que compartieron sus fans. "Hoy miré muchos videos muy hermosos. Es un año, pero se sienten como más", dijeron.

Nodal estrena canción a un año de su boda

El cantante de 26 años decidió que su aniversario coincidiera con la fecha de lanzamiento de su nueva canción titulada Sabina que está inspirada en la obra de Joaquín Sabina, el trovador quizá más importante de España en la década de los 90. La canción habla de una pareja que se separó, pero él está convencido que ella todavía lo ama. Por eso, hace todo lo posible para que ella lo acepte de nuevo.

A continuación, la letra de ‘Sabina’

Y es que para tu ausencia te juro que no hay medicina

Y eso de extrañarte, se ha vuelto rutina

No sé tu, pero me desperté con las ganas de verte de nuevo

Hoy no aplica el orgullo, tampoco hay espacio pal’ ego

Así que entérate que aún te quiero

No sé tú, pero llevo aguantando más noches que el mismo Sabina

Y es que para tu ausencia te juro que no hay medicina

Y eso de extrañarte, se ha vuelto rutina

Ya no entiendo por qué terminamos, y dejamos la historia inconclusa

Pa’ qué te haces si aún nos amamos, no busques excusas

Y aún no entiendo por qué no volvemos

Le debemos respeto al pasado

He notado ahora que no nos vemos que me falta algo

Qué digo algo, me falta todo

Qué digo todo, me faltas tú. Y te lo puedo decir más fuerte, pero no más claro mi reina

Y aún no entiendo por qué terminamos, y dejamos la historia inconclusa

Pa’ qué te haces si aún nos amamos, no busques excusas

Y aún no entiendo por qué aún no volvemos

Le debemos respeto al pasado

He notado ahora que no nos vemos, que me falta algo

Qué digo algo, me falta todo, qué digo todo, me faltas tú…