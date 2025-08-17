El detalle que Ángela Aguilar tuvo con Inti, hija de Nodal y Cazzu

Hace un año, en julio del 2024, Christian Nodal y Ángela Aguilar se casaron en una ceremonia privada a la que asistieron sus amigos y familiares más cercanos. Un mes antes, el 29 de mayo, los cantantes viajaron a Roma donde hicieron una ceremonia espiritual en la que solo estuvieron los dos.

Aunque han solido ser muy reservados con su relación, la pareja se ha mostrado muy enamorada a través de sus redes sociales, donde, de vez en cuando, postean fotos juntos. Pocas veces han hablado con la prensa sobre su relación, pero cuando lo hacen no dudan en elogiarse el uno al otro.

Nodal aseguró que Ángela Aguilar tuvo “bonito” detalle con Inti, su hija

En una reciente entrevista con Adela Micha, el cantante de música regional mexicana abrió su corazón y, por primera vez, se refirió a lo que ocurrió con su relación con Cazzu, su ruptura, la crianza de su hija, su matrimonio con Ángela, entre otros detalles.

Uno de los temas más comentados en redes sociales está relacionado con Inti, la hija que tuvo con Julieta Emilia Cazzucheli. De acuerdo con lo que se ha rumorado, el artista no tendría una relación muy cercana con la niña, pues, supuestamente, poco la visitaría en Argentina.

En la mencionada entrevista, el artista se refirió a cómo todos esos comentarios, en algunos momentos, lo han afectado. Sin embargo, su esposa ha estado a su lado para apoyarlo: “Ella ha hecho más por mí que yo por ella, porque ha sido paciente. Cuando yo empecé con ella le conté lo real, he tenido meses mal, terminé una relación, no le especifiqué el mes, pero nunca la enamoré con engaños, siempre estuvo claro todo eso”, afirmó.

Pese a todo eso, el cantante de Botella tras botella aseguró que su esposa, incluso, ha sido muy especial en entender lo que ocurrió con su ruptura con la artista argentina.

De igual manera, reveló que la hija de Pepe Aguilar tuvo un gran detalle con su primogénita. Acondicionar en su casa una habitación para cuando Nodal lleve a la niña: “Ella decoró la casa de Houston, fueron esos detallitos bonitos. Ella me decía que no quería entrar a la casa hasta que estuviera terminada y decía ‘falta un cuarto, falta un cuarto’. Era el cuarto de mi hija. Algo que es tan lejano para mí, yo lo asimilé como: ‘Cuando tenga cuatro años puede venir’, ella ya lo tenía en mente. Ella era de: que tu hija sepa que siempre la tuviste en mente". “Cuando me colma la paciencia o estoy molesto ella siempre me recuerda: ‘tu hija’. Esa parte, porque vengo con un paquete”.