Asesinado cantante de regional mexicano. Así murió Juan Martínez de Grupo Dorado

Una vez más la música regional mexicana se tiñe de luto con el fallecimiento de uno de sus exponentes. Esta vez las autoridades reportan el fallecimiento de manera violenta de Juan Luis Martínez, conocido en el mundo artístico como 'El Bosho’, vocalista de Grupo Dorado de Abasolo.

Según las autoridades las noche del pasado domingo 26 de octubre sobre las 10:00 p.m. se presentó un ataque armado al interior de una casa ubicada en la calle Libertad, colonia Los Pirules, municipio de Abasolo, estado de Guanajuato, que corresponde al domicilio del cantante Juan Luis Martínez ‘El Bosho’ e integrante vocalista del Grupo Dorado de Abasolo.

Los testigos indicaron a las autoridades que los delincuentes dispararon unas cinco veces contra el artista azteca, que en ese momento estaba compartiendo en una reunión con familiares y amigos. El ataque, que fue a corta distancia, no dejó a ninguna otra persona herida, ya que fue puntual. Luego de unos minutos y tras perpetrar el homicidio, los victimarios huyeron en un carro, con rumbo desconocido.

Aunque las personas de la casa, que se constituyeron en los principales testigos oculares del hecho, llamaron a emergencias, cuando los paramédicos llegaron, ya el artista no tenía signos vitales, por lo cual fue declarado muerto en el lugar.

De momento, la Fiscalía de Guanajuato y de la Agencia de Investigación Criminal están adelantando las diligencias, así como recopilando testimonios e indicios para dar con los responsables del hecho.

Los seguidores del artista y su grupo se enteraron del fallecimiento por un anuncio en la cuenta de Grupo Dorado de Abasolo, allí señalaron que este miércoles 29 hubo una misa en su honor.

Vuela alto mi chingon 🕊️🕊️ Nos dejas un gran vacío Pero sabemos que estás cantando En un escenario más fregon 🫡 Publicada por Grupo Dorado de Abasolo en Lunes, 27 de octubre de 2025

“Vuela alto mi chingón... Nos dejas un gran vacío, pero sabemos que estás cantando en un escenario más fregón”, escribieron sus compañeros en la cuenta oficial de la agrupación. Los admiradores respondieron con mensajes de condolencia.

Los medios han señalado que aún no hay pistas o sospechosos sobre los hechos que terminaron con la vida del cantante regional mexicano.

