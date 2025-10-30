Hija de Gloria Estefan, atacada por su novia, se arrepiente de denunciarla

Emily, la hija de Emilio Estefan y Gloria Estefan, y Gemeny Hernández tienen un relación romántica de hace ocho años y conviven en Miami. La pareja que acude a eventos sociales y es de recordación en el mundo del entretenimiento, fue el centro de la noticia este miércoles 29 de octubre debido a que en su domicilio, las autoridades reportaron un episodio de violencia doméstica que llevó a un arresto.

Según información recopilada por TMZ y reproducida por medios como People en español, el reporte policial del caso menciona que agentes arrestaron a Gemeny por robo con violencia y agresión menor, en un episodio relacionado con un celular donde la víctima sería Emily Estefan.

Así fue la agresión contra la hija de Gloria y Emilio Estefan

“La víctima dio una declaración jurada en la que afirma que la acusada le tomó por la fuerza su celular de la mano y le dio con el celular. Se produjo un forcejeo por el celular y la víctima logró recuperar[lo] y ponerlo en el bolsillo de sus shorts”, dice el reporte firmado por los agentes de la policía de Miami que arrestaron a Herández en el lugar de los hechos.

“Mientras las dos seguían forcejeando, la acusada agarró el bolsillo de los shorts y pudo volver a tomar por la fuerza el celular de la víctima”, detalla el documento.

Las dos “cayeron al suelo mientras la lucha por el teléfono seguía”, indica el reporte que luego da a conocer que al obtener su celular de vuelta, la victima se comunicó pidiendo ayuda. “Una vez separadas, la víctima llamó al 911 para denunciar el incidente. Como resultado, la víctima sufrió heridas menores en forma de una contusión en el ojo izquierdo y arañazos en el lado derecho del cuello”.

Hernández quedó registrada enfrentando tres cargos en total relacionados con robo con fuerza y agresión, dos de ellos considerados graves. La situación habría derivado en una orden de alejamiento previa al juicio, fianza por un total de 3.000 dólares por los tres cargos, así como la asignación de un abogado de oficio.

Emily Estefan pide libertad para su novia agresora

No obstante, la cadena Univisión reportó que Emily pidió la libertad de su pareja y se arrepintió de haber llamado a la policía.

En la primera presentación de Hernández de 31 años ante la jueza Mindy Glazer de la Corte Criminal de Miami, en donde se expuso la causa, se le leyeron los cargos y se le fijó una fianza para poder ser liberada. La víctima, Emily, vía zoom, sorprendió al decir que estaba arrepentida de haber llamado a la policía y que no tenía miedo de su novia. “No quería que fuera a la cárcel, le rogué al detective y a los oficiales que no se la llevaran”, comenzó diciendo la hija de Gloria.

Glazer le respondió a Estefan diciéndole: “Cuando van por un caso doméstico alguien tiene que ser arrestado”.

Al final, Emily reiteró su posición y expresó: “Yo entiendo absolutamente y se que están haciendo su trabajo… Pero yo no tengo miedo, no quiero ninguna orden en su contra y pido que sea liberada para que vuelve a casa”.

La jueza disminuyó la fianza, eliminó la orden de alejamiento y permitió que Hernández recuperara su libertad, Emily la estaba esperando a la salida.

