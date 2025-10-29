⁠Princesa Leonor recibe ‘propuesta’ de matrimonio. El rey Felipe contestó

Leonor, la hija mayor del rey Felipe y la reina Letizia, está llevando a cabo las actividades propias de la sucesora al trono de España. El más reciente compromiso de la agenda real fue con ocasión del Premio Príncipe de Asturias, que llevó a toda la familia a ese lugar, donde además se alejaron un poco del protocolo y caminaron por las calles saludando a los lugareños.

La prensa local ha referido la voluntad de esa monarquía por transmitir una imagen más fresca y cercana.

La familia real estuvo en la localidad de Valdesoto donde asistió a una obra de teatro. Allí Leonor y su padre se convirtieron en noticia, gracias a una anécdota que incluyó una ‘propuesta de matrimonio’ o ‘pedida de mano’ hacia la princesa.

La inusual pedida de mano a Leonor de Borbón y Ortiz

Todo ocurrió cuando en medio de la pieza teatral, un joven llamado Lucas, actor de la puesta en escena, siguió el guion que incluía una pregunta que le hizo directamente princesa Leonor: “¿Le gustaría ser esposa de un buen galán asturiano?”, expresó el histrión.

Entre los aplausos y la sorpresa del público que anhelaba escuchar algo de boca de la princesa, Leonor respondió divertida y serena que “de momento no entra en sus planes casarse”.

Su padre, el rey Felipe VI, se unió al dialogo divertido y mencionó: “tendrían que hablar después de eso”.

Más tarde, el asturiano Lucas diría en una entrevista para Espejo Público que su pregunta no solo era parte del libreto de la obra sino que visibilizó una princesa amable, fresca y con buen sentido del humor, que para nada se incomodó con el cuestionamiento, sino que por el contrario, siguió el juego.

Leonor, su padre y su hermana estuvieron en la celebración del Premio Príncipe de Asturias, donde la futura monarca dedicó unas palabras a Sofía, su hermana menor, haciendo alusión a la estrecha relación que tienen.

La princesa Leonor será la capitana máxima de las fuerzas españolas

Leonor, quien este 31 de octubre cumplirá 20 años, estuvo en mayo pasado en Cartagena y Santa Marta con el buque Elcano, como parte de su formación militar. Actualmente, se encuentra en el periodo de formación como alférez alumna en la Academia General del Aire de San Javier, donde recibe capacitación para volar.

La futura reina, dejó de ser infanta para convertirse en princesa de Asturias, princesa de Gerona, princesa de Viana, Duquesa de Montblanc, condesa de Cervera y señora de Balaguer, es la sucesora al trono y como tal, recibe entrenamiento militar. Al final del proceso, cuando asuma la corona, será capitana general del Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército del Aire, máximo rango militar de las Fuerzas Armadas, que le corresponderá como reina.

