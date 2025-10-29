Ninel Conde se hace cirugía para cambiar color de ojos y causa polémica. Así se ve

Si algo ha dejado claro la actriz mexicana Ninel Conde, conocida como el Bombón asesino, es que no le teme al cambio y más si se trata de lucir a gusto consigo misma. La también ex reina y cantante se ha sometido a varias intervenciones quirúrgicas y estéticas.

Las intervenciones y ayudas que se ha hecho Ninel Conde

La actriz de novelas como Rebelde, Luz Clarita y El señor de los cielos, entre otras, ha comentado que le gusta lucir bien y por ello, se ha sometido a rellenos faciales y tratamientos, pero no ha detallado qué cirugías se ha hecho. La prensa mexicana ha publicado que se ha practicado aumento de busto, rinoplastía, un posible levantamiento de cejas y una mentoplastia, que corresponde a una prótesis en el mentón.

También se habla de que pasó por el 'Game Changer, procedimiento para perfilar mandíbula y mentón y el 'Eyebright’, para quitar ojeras y bolsas en los ojos. El bótox y el ácido hialurónico también están dentro de los que la actriz incluye en sus tratamientos para borrar líneas de expresión y lucir más joven.

Conde, quien llegó el pasado 29 de septiembre a los 49 años, volvió a los titulares por causa de sus esfuerzos para lucir a gusto.

Ninel Conde fue a EE UU a cambiarse color de ojos

Esta vez fue ella misma quien subió a su cuenta una publicación en la que evidencia que se cambió el color de ojos marrón o café con el que nació, por un tono verde.

El famoso Bombón Asesino viajó a Estados Unidos, más exactamente en Nueva York, y allí se practicó la rápida cirugía y minutos después mostró los resultados, con los que confesó quedó muy satisfecha.

Conde, quiso hacer este cambio porque quería que su mirada luciera diferente y, aunque en principio dijo que estaba nerviosa por el cambio, se decidió al pensar en los resultados de otros pacientes.

En el video que subió, mostró el momento en que entra al procedimiento para cambiar el color de los ojos, sin necesidad de anestesia.La actriz mencionó que no tuvo ningún tipo de dolor.

Las redes sociales se llenaron de comentarios alrededor de este procedimiento que según los cibernautas es demasiado riesgoso, algunos incluso recuerdan el caso de Jorge Kahwagi, quien por poco pierde la visión al someterse al famoso cambio de tonalidad en sus ojos.

Ninel no detalló qué tipo de intervención le hicieron, pero los medios aztecas creen que pudo tratarse de una queratopigmentación, una intervención que consiste en poner un pigmento o tinta en la capa transparente del ojo, creando un efecto de tatuaje permanente para modificar el color. Yailin, la más viral, también se practicó hace meses un procedimiento similar.

En el video, Ninel revela que no estaba segura del color que quería lucir, pensó en tonalidades verdes y en un tipo de gis, pero al final optó por el verde oliva por encima del jade.

Según el periodista Gustavo Adolfo Infante esta cirugía está en el orden de los 12 mil dólares, es decir unos 48 millones de pesos colombianos.

