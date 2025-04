Cazzu recordó su relación con Christian Nodal: “yo no sabía lo que venía después”

Una de las noticias más comentadas el año pasado en el mundo del espectáculo en Latinoamérica, fue la relación de Nodal con Ángela Aguilar, quienes confirmaron que estaban juntos pocos días después de que el intérprete de Adiós amor terminara con Cazzu, la madre de su primogénita.

Ese triángulo amoroso se convirtió en polémica, pues, según la hija de Pepe Aguilar, supuestamente nadie había salido herido. Sin embargo, la artista argentina desmintió sus declaraciones, afirmando que, para ella, había sido una sorpresa ver a su ex con Ángela, pues se enteró por los medios de comunicación que estaban juntos.

Nodal, Ángela Aguilar y Cazzu

¿Qué dijo Cazzu de Christian Nodal?

Tras varios meses de ausencia, Cazzu retomó su proyecto musical. Durante este tiempo ha lanzado un par de canciones que han dejado en evidencia el dolor que le quedó tras la ruptura con Nodal.

Recientemente, en una entrevista con Vogue, la intérprete de La cueva, recordó los buenos momentos que vivió con el artista de música regional mexicana.

“Las primeras canciones nacieron hace más de tres años, en ese transcurso yo fui mamá y descubrí la vida desde otro lugar, también estuve en una relación como yo nunca lo había vivido, nunca me había imaginado tener una familia, no importa lo que haya durado, fue un gran momento, fue un momento lleno de amor, muy bonito y muy esperanzador”, aseguró la argentina.

Asimismo, aclaró si sus últimas canciones son una indirecta para Nodal y Ángela Aguilar, pues muchos de sus seguidores han asegurado que, por medio de ellas, Cazzu ha desfogado sus sentimientos de dolor después de lo que vivió:

“Eso necesariamente influenció algunas de las canciones, el amor por mi bebé, la vida en ese momento, las experiencias de todo tipo y también mis voces internas, porque algo que yo suelo hacer mucho es que a veces mi vida está perfecta, pero tengo canciones que imaginan lo peor (...) Algunas de ellas hablan del miedo de perder, cuando uno está enamorado a veces se mete este fantasma de qué va a pasar cuando lo pierda todo, pero la vida sigue”, reconoció.

Sobre el tema La cueva, que fue polémico por su letra, agregó: “me daba mucho miedo enseñarle a la gente la canción que había hecho en el primer momento que me separé, yo no sabía lo que venía después, debo recordarle a la gente que nosotros nos inspiramos de nuestras vivencias, pero esa inspiración está colmada de fantasía y de subjetividad... La gente lo puede recibir como lo quiera recibir, pero ‘La cueva’ tiene mi subjetividad, cómo lo viví, lo que yo pensaba en ese momento y quizás ya no lo piense, solo era el sentimiento".

Finalmente, reconoció en su diálogo exclusivo con Vogue que su nuevo álbum habla directamente de ella, sin “capas” y con sinceridad.