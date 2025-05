Nodal reveló cuándo se enamoró de Ángela Aguilar: “me ponía nervioso”

La historia de amor de Christian Nodal y Ángela Aguilar ha sido una de las más comentadas del mundo del espectáculo. La pareja confirmó su relación en junio del 2024 y, un mes después, sorprendieron a todos al unir sus vidas en matrimonio. La noticia fue un escándalo, pues hacía pocas semanas, el artista de música regional mexicana estaba con Cazzu, la madre de su hija.

Aunque próximamente cumplen un año, su relación sigue siendo objeto de críticas en redes sociales y medios de comunicación; sin embargo, los artistas han preferido hacer caso omiso a los malos comentarios y han optado por mantener su matrimonio en privado. Pocas veces publican cosas juntos.

La pareja de cantantes Cristian Nodal y Ángela Aguilera en la alfombra roja de la 25 entrega anual de los Premios Latin Grammy. EFE/Eva Marie Uzcátegui Fotografía por: Eva Marie Uzcátegui

Así comenzó la historia de amor de Christian Nodal y Ángela Aguilar

Aunque muchos creen que el romance de los intérpretes de Dime cómo quieres inició hace apenas un año, la verdad es que no es así. Realmente, el gusto entre la pareja, al menos del cantante hacia Ángela, inició hace casi 10 años.

El cantante de Adiós amor concedió una entrevista para el comediante Mike Salazar, donde recordó dónde y cómo se conocieron. “Es que está bien mal que lo diga, yo había compartido con la familia Aguilar en ‘Jaripeo’. Entonces cuando yo conocí a Ángela yo digo ‘wow, tiene un talentazo’. Y yo tenía 18 años pero ella estaba mucho más chiquita que yo, tenía como unos 13″, contó.

Aunque Nodal pensaba que lo que sentía por ella era una admiración musical, más adelante comenzó a verla con otros ojos. No obstante, tenía una limitación por parte de Pepe Aguilar, su suegro: “Lo genuino, de verdad, te lo digo de corazón... yo la miraba y decía, ‘talentazo’... ella toda hermosa, estaba guapísima. Yo siempre me ponía nervioso cuando compartíamos en ruedas de prensa. A parte mi suegro (te voy a exponer suegro). Yo no sabía pero había una regla donde no podíamos estar en el mismo lugar y los camerinos estaban de lados opuestos para que no nos cruzáramos”.

Después de un tiempo, Nodal habló con Pepe para poder sacar una canción con la joven. Finalmente, las cosas se dieron y lograron hacer Dime cómo quieres. Aunque en ese momento no iniciaron un romance, el año pasado, luego que Nodal terminara con Cazzu, se dieron una oportunidad y hoy conforman una de las parejas más sólidas del espectáculo.

“Yo trataba de disfrazar que me gustaba con... ‘es talento’, quiero trabajar con ella. Ya con Edgar, le digo hagamos esta canción con Ángela, así como lo de Rocío Dúrcal con Juan Gabriel. Yo sentía como que la historia estaba coqueta, chistosa, divertida... esa canción salió en 15 minutos. Le pregunto primero a mi suegro, ya después procedo a hablar con ella y se armó”.

Esa versión de Nodal se refuerza con la de dio hace un tempo la “Princesa del regional mexicano’ en entrevista con Hola! Américas, donde dijo: “No es una nueva relación. Es la continuación de una historia que la vida nos hizo pausar para poder crecer y extrañar. Porque cuando nos dejamos ir, al regresar fuimos más nuestros”.