Así es la vida de Hernán Orjuela en Estados Unidos: “añoro mucho mi país”

Con una carrera que abarca más de cuatro décadas en los medios de comunicación, Hernán Orjuela Buenaventura se consolidó como un referente en la industria, tanto en Colombia como en el extranjero.

Uno de sus más significativos proyectos fue su participación en Sábados Felices, el legendario programa de humor de Caracol Televisión, que ha permanecido en el corazón de millones de espectadores a lo largo de 53 años. En este espacio, Orjuela, quien fue anfitrión por más de 7 años, se destacó no solo por su carisma, sino también por su habilidad para conectar con la audiencia.

Hernán Orjuela reveló cómo es su vida en Estados Unidos

A pesar de su éxito en Colombia, donde también hizo parte de otros proyectos como No me lo cambie, También caerás, Día a Día, Bravíssimo y En las mañanas con Uno, la vida de Orjuela cambió drásticamente hace ocho años, cuando se mudó a Estados Unidos. Esta decisión no fue sencilla; significó dejar atrás una carrera establecida en su país natal y enfrentar los retos de adaptarse a un nuevo entorno.

En su entrevista con Vea, Orjuela, de 67 años, compartió que, al llegar a Miami no contaba con un contrato de trabajo ni con una promesa de estabilidad, pero vio la mudanza como una aventura personal y una gran oportunidad para explorar nuevas fronteras en el terreno laboral.

“Hoy en día, después de tanto tiempo de trasegar, en el mejor sentido de la palabra, caminar en un nuevo proyecto tanto personal como profesional, afortunadamente sin perder mi identidad colombiana, porque amo, adoro y siempre tendré en el corazón mi tierra colombiana, desde el año pasado nos convertimos en ciudadanos americanos. Eso también me da la oportunidad de abrir y expandir un poco lo que ha sido mi desarrollo profesional”, mencionó el presentador.

Durante este tiempo, Orjuela, casado con la productora Patricia Valderruten, logró establecerse en Estados Unidos, tanto en la televisión como en el ámbito empresarial. A través de su propia empresa, que se especializa en asesorías de comunicación, proyectos audiovisuales y creación de contenidos, comenzó a aumentar su presencia en el mundo digital. Durante este proceso, se centró en la producción de podcasts, especialmente dirigidos a la comunidad hispana, un sector al que ha dedicado gran parte de su carrera. Su empresa ha crecido de manera significativa, y Orjuela se ha convertido en un referente para empresas y artistas.

Además, su relación con Nuestra Tele Internacional evolucionó, y hoy en día tiene la oportunidad de crear y producir sus propios programas de manera autónoma con Entrevistas con Hernán y Trendiando.

“En 8 años he hecho muchísimas cosas. Logramos consolidar junto a mi esposa una compañía que hoy en día tiene un nombre importante. El año pasado, luego de estar casi 5 o 6 años vinculado estrechamente con Nuestra tele internacional, me propusieron que hiciera mi propio formato, entregándome ellos los espacios y un poco de más autonomía. Con mi empresa logramos consolidarnos como unos grandes asesores de comunicaciones. Estamos prestando un servicio muy interesante, integral, 360, donde no solamente realizamos, sino también asesoramos. Yo soy el director de muchos de los proyectos, los ponemos a monetizar en las redes sociales, es todo un proyecto muy interesante”, reveló para este medio.

Hernán Orjuela creó una fundación en Estados Unidos

Uno de los proyectos más destacados que ha creado Hernán Orjuela en Estados Unidos es la fundación Colombians U.S.A., que creó hace tres años. Esta organización, sin ánimo de lucro, se estableció con el propósito de unir a los colombianos en el exterior, especialmente a aquellos que desarrollan actividades artísticas. La fundación ha crecido rápidamente, y ya cuenta con más de 7,000 miembros activos en diversas ciudades de Estados Unidos, incluyendo Miami, Orlando, Atlanta y próximamente, New Jersey y Washington. El bogotano comenta que lo más gratificante de este proyecto es observar cómo los colombianos en el exterior logran conectarse, apoyarse mutuamente y compartir recursos en un país tan competitivo como Estados Unidos.

“Fue por un encuentro que tuve hace 3 años con Juan Pablo Llano y Carmen Villalobos, y llegamos al común denominador que los colombianos aquí en Estados Unidos poco o nada nos ayudamos y nos esforzamos en crear una comunidad, especialmente en el mundo del arte, la cultura y el entretenimiento. El objetivo de la fundación ha sido muy bonito, porque no sabes la alegría de podernos encontrar y ayudarnos, porque tú sabes que muchos de los colombianos que venimos acá, con el famoso sueño americano, no es fácil poder hacer el click, todos entendemos que es un negocio complejo en todo el tema artístico y de entretenimiento. Entonces hemos logrado hacer muchas uniones interesantes, esfuerzos para ayudar precisamente a esta diáspora colombiana, que es de millones de personas”.

¿Cómo fue salir de Colombia y comenzar una nueva vida en Estados Unidos?

“Complicadísimo, porque uno siempre viene con la ilusión de hacer las cosas en su entorno como lo venía haciendo en su país, y cuando tú cambias de esquema, de ideología, de mecánica, así esté cercano a tu propia relación étnica, es muy complejo. Cuando vine a este país no venía con puesto, porque yo no me trasladé con el contrato de alguna compañía que hubiera dicho: ‘Véngase a trabajar con nosotros’, en absoluto. Tuve un año que pensé que era mi año sabático y se volvió fue más un año de demasiado ‘camello’, porque yo había dejado en Colombia el Teatro Astor Plaza, que todavía estaba bajo nuestra administración, pero cuando tú empiezas a convertir los pesos a dólares y a vivir en dólares y a tener la manutención de 2 hijos en dólares, la vida cambia, entonces año sabático, olvídate, me tocó entrar al sistema capitalista a trabajar.

Tuve mis bemoles, como muchas personas. Yo soy muy agradecido de que, afortunadamente, lo digo con mucho respeto, no tuve que llegar a otras circunstancias que de pronto no me gustaran, porque todo trabajo es digno, pero sí pagué un poco el derecho a piso, en donde tuve algunos inconvenientes con gente de cierta fe muy débil: trabajé como cuatro meses en una emisora en Palm Beach, lejísimos, me tocaba pagar un jurgo de gasolina y resultó que nunca me pagaron. Duré cuatro meses trabajando gratis”.

Hernán Orjuela ahora es TikToker

Hernán Orjuela ha demostrado que la edad no es un impedimento para adaptarse a las nuevas tendencias tecnológicas. A pesar de su exitosa carrera en la televisión y los medios, también ha abrazado el mundo digital con gran entusiasmo. En los últimos años, se ha convertido en una figura activa en plataformas como TikTok, donde comparte anécdotas de su vida y experiencias profesionales con sus seguidores.

“Me volví tiktokero”, cuenta con una sonrisa, hablando de su rol en la plataforma. “Me parece una aventura fantástica, contar mis experiencias y que la gente me diga: ‘¿don Hernán, usted dónde estaba?’, otros que me dicen: ‘¿No estaba muerto?’, y yo no, aquí estoy, vivito y coleando”.

Esta incursión en las redes sociales le ha permitido conectar con una audiencia más joven y diversa, ampliando su influencia más allá de la televisión tradicional.

“Tengo casi 100000 personas en TikTok, que encontré a punta de mis propias historias. Hay gente que tarde o temprano, de alguna manera también se puede acercar a través de tu celular, entonces estoy trabajando de manera muy concentrada de crear contenidos en ese sentido. Alguien me decía que por qué no, de pronto, volver a hacer un ‘No me lo cambie’ o ‘También caerás’ en el formato de canales de Youtube. ¿Por qué no? Puede ser llegar algún día a ser más orgánico.

Orjuela, padre de Andrés Felipe, Gabriela (quien se casó recientemente) y Santiago, asegura que la edad no es un obstáculo para adaptarse a los cambios tecnológicos.

“Mucha gente me dice: ‘usted se ve muy contento, muy activo’ con todo que yo ya soy piso sexto, llegando al séptimo, donde la gente estaría diciendo: ‘usted debería estar ya jubilado, de pronto recogiendo sus memorias’. No, es que en mi vida y mi ADN siempre han existido las posibilidades de estar renovándome.

Hoy en día la edad no es un límite ni es un tropiezo para seguir aprendiendo y enseñando. Estoy en un curso intensivo de inteligencia artificial hace 3 meses, donde estoy haciendo toda una capacitación para poner las herramientas en vez de atortolarme de que de pronto un locutor virtual o un robot me van a quitar el puesto, sino ponerlo a favor de lo que el mundo está cambiando todos los días. Yo todavía tengo el motor encendido, con la brújula puesta, hasta que Dios lo permita”, aseguró.

Orjuela no se detiene. Continúa trabajando en nuevos proyectos, buscando siempre nuevas formas de impactar positivamente en la comunidad colombiana en el extranjero y en el mundo de las comunicaciones. Tiene claro que su camino profesional y personal es un proceso continuo de aprendizaje y evolución.