Así es la vida de Nataly Umaña tras su divorcio de Alejo Estrada: “me dijeron pecadora”

Aunque el divorcio de Nataly Umaña y Alejandro Estrada fue uno de los más comentados del mundo de la farándula en Colombia, ese tema quedó en el pasado y ahora cada uno se encuentra viviendo su propia vida. El año pasado, el actor participó en MasterChef Celebrity y, por su parte, la actriz de Las detectivas y el Víctor también ha estado enfocada en su vida profesional.

Al poco tiempo de su divorcio, la actriz se fue a México donde realizó unos proyectos de actuación. “Yo había vivido en México desde el 2013 hasta finales del 2018. Hice muchísimas telenovelas con Televisa como Lo imperdonable, 3 veces Ana, Por amar sin ley, protagonicé una película que se llamaba Fetish, entonces haber regresado fue como sentirme en casa, tengo grandes amigos en México, culturalmente es una conexión muy bonita. Somos muy parecidos a la cultura mexicana, hemos sido criados con el mariachi, las novelas, las películas, entonces no es nada ajeno para mí, yo siempre que estoy allá soy muy feliz, es mi segundo hogar", dijo la actriz en diálogo con Vea.

Su plan era radicarse nuevamente en el país azteca; sin embargo, su destino no era ese: “La idea era quedarme allá, pero dije: ‘ay, no, ¿por qué me voy a ir? Yo tengo que quedarme aquí, en Colombia, en mi país’”, agregó.

¿A qué se dedica actualmente Nataly Umaña?

En esta entrevista, Nataly reveló que estar en su país la tiene feliz, especialmente, porque actualmente está actuando en Pecadoras, una comedia musical del teatro Santafé que da una mirada, desde la cotidianidad de un burdel, al oficio más antiguo del mundo. “Es una comedia musical, bailamos, cantamos, actuamos todos los viernes y sábados a las 8:00 p.m. Somos tres actrices en escena: Zulma Rey, Elianis Garrido y yo, y es una reflexión sobre cómo vemos a la sociedad o cómo la sociedad es con nosotras, pese a que es el oficio más antiguo del mundo, al final es un oficio que nunca se termina. Va más allá de juzgar, no queremos decir que esto esté bien ni mal, simplemente somos seres humanos y tenemos derecho a errar. Ahorita estar en esta obra de teatro, es demasiado maravilloso, es felicidad absoluta de estar jugando. No hay nada más acertado que nos divirtamos en escena y esto es un personaje más, un hijito más, donde le he puesto alma, cuerpo y corazón".

También, tiene un proyecto personal en el que lleva varios meses trabajando: “No es de actuación, sino algo muy mío, es algo de salud, que yo he usado mucho tiempo, a mí me gusta estar en forma, con un cuerpo bonito, por eso voy, hago gimnasio, boxeo y tomo muchas cosas naturales para que sean diuréticas y esto es una bebida para que nos mantenga esbelta y con las defensas súper”.

“Cometí un error”: reveló Nataly Umaña

Justamente con la obra de teatro que realiza, la actriz refuerza la idea sobre la importancia de no juzgar a nadie, recordando que, cuando se divorció recibió todo lo contrario: críticas fuertes y hasta insultos.

“Lo que pasó en el reality fue lo que la gente vio, pero fue mi manera de escape, el detonante, no justificándome, porque sí, cometí un error, pero qué bonito que cometí ese error, porque gracias a eso pude entender que necesitaba ayuda, terapia, sanar mi infancia. Traía muchas heridas como la del rechazo, la de la injusticia, la de la traición, la del abandono. Yo traía muchas de estas y gracias a eso pude ir a desnudar mi alma y poder hablar de esto, y ahí entiendo el por qué traía esta clase de huellas. También traía el síndrome del Salvador, esos apegos donde cuesta un montón soltar".

Sin embargo, ese proceso le ayudó a entender el verdadero motivo por el que ocurrió todo eso en su vida: “Esto es un llamado para la gente, para que no tengan que llegar a las últimas consecuencias por no poder soltar. A mí me dijeron pecadora, y yo digo: ‘el que esté libre de pecado que tiene la primera piedra’. La gente que no vive en los zapatos de uno habla y habla y muchos se pegan a la palabra de Dios diciendo: ‘a Dios no le gusta eso, Dios la va a juzgar’, pero es que Dios también dice que primero te mires la paja en tu ojo antes de la paja ajena, Dios también dice que con la vara que mides serás medido, Dios también dice que no juzgues para que no seas juzgado. Fue un tiempo muy bonito, muy lindo, porque fue de sanación, de reconexión, de volverme a encontrar, a reconciliar con esa niña interior".

Ahora, la actriz asegura que se encuentra en un gran momento de su vida: “No se trata de quién es bueno o quién es malo, sino qué podemos aprender de cada error que tenemos. Estoy feliz, tranquila, renovada, creo que es otra nueva etapa de mi vida, que voy con toda y nunca es tarde para sanar", afirmó.

Nataly Umaña es María Magdalena en 'Pecadoras', del Teatro Santafé. Fotografía por: Cortesía Teatro Santafé

¿Nataly Umaña tiene novio?

Tras su divorcio, la actriz no ha hecho pública ninguna otra relación sentimental. Sin embargo, ha sido un tema muy comentado entre sus seguidores. De acuerdo con Umaña, actualmente no tiene comprometido su corazón:

“Me preguntaron que si estaba soltera y yo solo dije, ‘estoy feliz’ y obvio esto se prestó para que la gente pensara que sí tengo a alguien o no, pero no, yo estoy tranquila. El año pasado fue un año donde yo dije: ‘no quiero saber absolutamente nada en mi área sentimental porque necesito sanar’. Para mí tener a alguien sentimentalmente entorpecía un poco esa sanación, pero este año digo: ‘bueno, vale la pena, me puedo dar la oportunidad’, pero ya ahora siendo más cautelosa, con todas estas herramientas que he tenido en terapia, ya entiendo mucho más esas red flags. Ahora pienso más las cosas para no repetir los mismos patrones hasta que ojalá, en algún momento, tenga la persona idónea para el resto. De mi vida".

¿Quiere ser mamá?

Nataly no tiene hijos. En esta entrevista reveló qué la motivó a, en su momento, cerrarle la puerta a la posibilidad de ser mamá: “eso fue algo que tuve muy cerrado toda mi vida, lo saqué en terapia, porque vengo de un hogar muy disfuncional, yo veía a unos padres con agresión psicológica, física, muy lindos seres humanos, pero entre ellos no. A mí eso me bloqueó la maternidad, siempre lo justifiqué y dentro de todo lo pienso que el mundo está vuelto nada y es irresponsabilidad traerlos, pero yo creo que más allá de una opinión que tenía, era el miedo a fallar como madre, a traer a un hijo al mundo y crear una criatura con daños psicológicos, con heridas emocionales”, dijo.

No obstante, la actriz asegura que durante este tiempo ha podido sanar muchas cosas en su corazón y, aunque no está del todo en sus planes, ya no descarta la idea: “En este momento, que ya estoy sanando tantas cosas, digo: ‘ay, qué rico’, pero no es una prioridad en este momento mi vida, tampoco soy una niña, entonces no sé, si de verdad Dios me trajo a esta vida para ser mamá, pues se darán las cosas, las circunstancias, las personas, el tiempo, pero no es algo que desee, por lo menos entendí que se puede sanar esa parte”.