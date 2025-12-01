Logo Revista Vea
Así fue la lujosa fiesta de 15 años de la hija de futbolista Edwin Cardona: “un día soñado”

El exjugador de la Selección Colombia le celebró el quinceañero a su hija María Ángel. La fiesta se llevó a cabo en un club antioqueño. Detalles.

Por Luz Alexi Castillo
01 de diciembre de 2025
Fotografía por: Instagram

El deportista antioqueño actualmente es parte del Atlético nacional ha labrado una carrera como jugador de fútbol a lo largo de los años, que le ha permitido destacarse no solo en el combinado nacional, cuando hizo parte de él, sino en otros equipos como Racing, Tijuana, Boca Juniors, América de Cali, Monterrey e Independiente Santa Fe.

Altiempo, ha construido una familia estable de la que se evidencia en redes, se siente muy orgulloso. Recientemente el deportista mostró que su hija de la mitad María Ángel llegó a sus 15 años. Recordemos que el antioqueño tiene tres hijos: Ana maría, quien es experta en marketing, María Ángel y Emiliano.

Así fue la fiesta

Volviendo a la celebración de María Ángel, Edwin mostró que sus 15 años fueron en un reconocido club de Copacabana, donde se celebró una fiesta que se prolongó hasta altas hora de la noche. Acudieron tanto familiares, naturalmente sus hermanos, su madre Carolina Castaño y sus amigos más cercanos.

“Celebrando la magia de los 15 años de nuestra princesa María Ángel… Un día soñado, que estará por siempre en el corazón de ella y todos los presentes en este momento tan especial”, escribió en sus redes el jugador, a lo que su hija le contestó. “Gracias papás por hacer de mi día soñado y siempre sentirme amada y agradecida por cada cosa que hacen por mí,me siento muy orgullosa de decir que ustedes son mis papás y me siento muy afortunada de ustedes saben que los amo con toda mi alma y estaré para ustedes en cada momento”

La quinceañera optó por un vestido tono lila largo con escote, tipo strapless, y la tradicional corona; mientras que en el lugar adornaron con flores en tonos pasteles, primordialmente el rosa. EL futbolista, su esposa y sus demás hijos también lucieron de gala. Los varones de smoking y las mujeres de largo.

