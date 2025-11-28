Mabel Lara dedica sentido mensaje a Claudia Lozano, de ‘Noticias Caracol’: "así hasta siempre"

Este fin de semana Claudia Lozano, la presentadora del segmento de entretenimiento de ‘Noticias Caracol’ dio a conocer detalles de los delicados quebrantos de salud que sufrió por varios meses y que la mantuvieron alejada de la pantalla. La también modelo contó que está viva de milagro y fue sometida a una delicada cirugía y luego, que estuvo en la unidad de cuidados intensivos por varios días.

“Dos meses de dolor, de tristeza. Fue de un momento a otro la verdad. Yo estaba trabajando, estaba aquí en el Canal Caracol, y estaba supuestamente bien. Al día siguiente de trabajar, me da un fuerte dolor abdominal y me tocó ir a la clínica”, dijo la antioqueña en el programa La Red.

“No aguanté más. Empecé a vomitar, a sentirme súper mal en la sala de espera; el dolor cada vez era más fuerte. De ahí solo recuerdo que me montaron en una camilla y, al segundo, desperté en UCI”, complementó.

La modelo y presentadora que ya está fuera de peligro ha recibido el apoyo de muchos de sus colegas. Ella mencionó en la referida entrevista que por ejemplo Alejandra Giraldo le llevó su mascota, una perrita, al hospital, algo que la llenó de regocijo. Ahora es Mabel Lara, quien también fuera presentadora de ‘Noticias Caracol’ y estrechó una gran amistad con Lozano mientras fueron compañeras de trabajo que se expresó enviándole un emotivo mensaje a su colega.

¿Qué dijo Mabel Lara de Claudia Lozano, de ‘Noticias Caracol’?

“Verte, sentirte viva, viva. Sanita, recuperada. Son muchos años y quiero que sean muchos más. Mi Barbie de chocolate, que la sangre de Cristo te cubra, te proteja”, comenzó diciendo la también politóloga nacida en Puerto Tejada, Cauca y quien ahora se desempeña en el sector público en Cali. “Me gusta seguir sintiéndome como una hermana mayor; y así, hasta siempre. Que sean muchos más años celebrando la vida. Abrazarte y verte recuperada, el mejor regalo", finalizó diciendo Lara.

Mabel acompañó este mensaje con imágenes, que dejan ver la cercanía con Claudia, pues juntas han estado compartiendo momentos familiares y personales.

Lozano respondió a este post con otro emotivo mensaje: “Que Dios bendiga siempre nuestra amistad… te quiero con el alma “.

