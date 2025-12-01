Logo Revista Vea
Daniela Álvarez revela que tuvo una experiencia paranormal y por qué no lo había contado

La ex reina y presentadora se sinceró sobre un evento que le ocurrió cuando estaba de descanso en una isla y compartía con una reconocida actriz y modelo.

Por Redacción Vea
01 de diciembre de 2025
Daniela Alvarez revela que tuvo una experiencia paranormal y por qué no lo había contado
Fotografía por: Instagram @danielaalvareztv

La presentadora Daniela Álvarez es una de las mujeres más admiradas del espectáculo colombiano por razón de su fortaleza y capacidad para levantarse y reinventarse, tras haber sufrido graves quebrantos en su salud.

La barranquillera de 37 años y pareja del actor y presentador santandereano Daniel arenas tuvo que ser sometida a una amputación de su pierna izquierda en el 2020 luego de sufrir unas isquemia.

Álvarez continuó en el modelaje y la presentación y ha sido reconocida en todo el continente como ese ejemplo de resiliencia.

Daniela sorprendió recientemente en una entrevista que concedió para el programa Boom TV, donde habló de varios aspectos de su vida, pero llamó la atención uno en el que reveló que tuvo un encuentro cercano y paranormal.

“Vi con mis ojos un alien”, Daniela Álvarez

Confesó que la razón por la que no se había referido a él, es porque sabe que muchos escépticos pueden tacharla de “loca”, aún así esta vez detalló la experiencia.

Yo cuando tenía 15 años estaba en San Andrés y vi con mis propios ojos un alien.(…) Como lo que dibujan: la cara, los ojos grandes, color amarillo… Yo vi un alien en una hamaca y me miró de una manera muy amigable, muy sonriente”, relató.

Álvarez mencionó que allí en la isla detalló muy bien cómo era esa extraña figura, que tenía los rasgos similares a los que se han visto en pantalla y en su encuentro nunca tuvo temor, ya que el particular ser la miro directo y con amabilidad.

La ex reina también mencionó que no existe probabilidad de que haya sio alguna visión inventada, ya que “No me había tomado nada porque nunca me he tomado nada. Al mirarlo, parpadeaba. Cerraba los ojos y los abría como diciendo: ‘¿Será que lo que estoy viendo es real?’”, dijo la barranquillera.

“Estaba en casa de una amiga, Laura Archbold”, refiriéndose a la también ex reina que hoy es una actriz destacada y pareja del actor Diego Cadavid.

Daniela admitió que al pasar el tiempo y enfrentar una situación de salud que la agobió en tiempos de pandemia, empezó a relacionar ese incidente en la isla con ello, pues mencionó que la creencia popular es que quien ve un ser de este tipo es “porque va a morir o van a tener un suceso muy difíçil”, recordó la también empresaria.

Aunque mencionó que justamente esa etapa de salud, se convirtió en una prueba contundente que le permitió fortalecerse espiritualmente y su fe aumentó.

