Así se ve en la actualidad la niña que cantaba ‘Mamá, ¿dónde están los juguetes?’

Una vez llega diciembre, comienzan a sonar en todas las emisoras del país y en las plataformas digitales los tradicionales villancicos, unas joyas musicales que han perdurado con el paso del tiempo como Mi burrito sabanero, Tutaina, Los peces en el río, A la nanita nana, entre otros que crean un ambiente festivo, de amor y unidad familiar.

Sin embargo, también hay algunos que generan nostalgia y melancolía como el de Mamá, ¿dónde están los juguetes?, cuya letra y melodía conmovió y sigue conmoviendo a Colombia y otros países de Latinoamérica.

¿Cuál es la letra y la historia real de ‘Mamá, ¿dónde están los juguetes’?

Mamá, ¿dónde están los juguetes?

Mamá, el Niño no los trajo

¿Será que no vio tu cartita

Que pusiste en la noche

Sobre tus chancletitas?

__

Mamá, hoy me siento muy triste

Mamá, ¿el Niño no me quiere?

¿Será que tú hiciste algo malo

Y el Niñito lo supo?

Por eso no los trajo.

__

Mi amor, ya no te sientas triste

Mi amor, si a tu lado me tienes

Y así, esperaremos juntos

Rezaremos al cielo

Hasta el año que viene

Y así, esperaremos juntos

Rezaremos al cielo

Hasta el año que viene.

__

Esta canción creada en diciembre de 1962, compuesta por el músico venezolano Oswaldo Oropeza, también autor de otros temas populares como Faltan cinco pa’ las doce. Aunque muchos creen que la voz que se escucha es de un niño, en realidad es de Raquel del Coromoto Castaños Amundaray, una niña venezolana quien tenía alrededor de 5 o 6 años cuando grabó la canción.

Aunque pareciera un diálogo melancólico sobre regalos que nunca llegaron, la verdadera interpretación de la canción va mucho más allá: el tema muestra cómo la pobreza y las dificultades económicas afectan a una familia, donde la ausencia de juguetes no se debe a la falta de fe, sino a la falta de recursos.

Así se ve hoy Raquel Castaño, la niña que cantó ‘Mamá, ¿dónde están los juguetes’?

Actualmente, la artista tiene 72 años. En el 2013, Raquel concedió una entrevista para la Revista Soho, donde reveló: “A mí me parecía una canción horrible, y no entendía por qué querían grabar algo tan triste. No me gustaba y al principio me rehusé a cantarla. Pero mi mamá me insistió y al final lo hice, sobre todo, por complacerla”.

Desde entonces, Raquel grabó otras canciones que se hicieron famosas en Venezuela, su país natal, entre ellas La Hallaca, Abrázame, El niño pobre o Médanos y leyendas. En los últimos años, la cantante ha estado alejada de la vida pública por temas de salud.