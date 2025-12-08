Nueva revelación sobre por qué se casó ‘Adonay’, la de la canción de Rodolfo Aicardi

¿Por qué te casaste Adonay?, la famosa frase que suena cada Navidad en nuestro país en la voz de Rodolfo Aicardi, quien interpreta la canción Adonay, que más que un tema musical se ha convertido en un himno decembrino, es en realidad, una historia de amor imposible impregnado de dolor por saber que la mujer amada se casó con otro.

Los cibernautas siempre se preguntan ¿quién era Adonay? y por qué amando a alguien, quien le dedica la canción, contrajo nupcias con otro. A lo largo de los años, ha habido varias teorías sobre su origen y su relación con la realidad. Todas apuntan a lo mismo, un amor que no tuvo final feliz.

Se tiene conocimiento aparentemente de por lo menos cuatro posibles explicaciones del origen de Adonay, sin embargo la más sonada evoca a una joven proveniente de El Banco, Magdalena, quien conoció al maestro Julio Erazo, el compositor, cuando este se hospedaba en un hotel cercano, se dice que el maestro estaba de paso por el pueblo y que cuando vio a la joven fue un amor a primera vista, impactado por su belleza decidió acercarse, primero le preguntó si sabía quién era él y ante la respuesta de la joven, él le preguntó por su nombre, Adonay. Luego de eso, el músico, quien visitaba periódicamente el municipio, siempre con la esperanza de ver a su enamorada, en una de esas ocasiones, le llegó la noticia que se había ido con su familia para Risaralda. Tiempo después se la volvió a encontrar, pero ella le contó que se había casado, de allí surge una carta, con parte de la famosa letra con la que todos bailamos cuando llega diciembre.

Otra historia ligada a la composición es de una mujer de Ataco, Tolima, llamada Adonay Ardila Urela quien falleció en 2022. De acuerdo con esta versión, Ardila conoció a su primer amor en Planadas. A pesar de la química entre los jóvenes, los padres de ella le prohibieron casarse con el joven. Luego él tuvo que marcharse para hacer su universidad en Bogotá, los enamorados prometieron esperarse. Sin embargo, la promesa quedó en vano, pues al poco tiempo Ardila conoció otro joven con el que terminó uniéndose en matrimonio y tuvo 6 hijos. De esta decepción amorosa surge una carta de la cual el maestro Julio habría tomado inspiración para su célebre éxito.

Más versiones de Adonay y su casamiento

Existen otras dos versiones de los hechos, una de ellas con una joven manizaleña con una trama muy parecida, y por último otra de un amor en Tumaco, Nariño. Todas las historias convergen en haber sido amores fugaces e imposibles, ninguno de ellos se pudo consumar. Muy seguramente alguna de estas historias pudo ser la que inspirara este himno patrio que acompaña esta época de diciembre, al final la canción tiene un mensaje de amor y desamor que continúa emocionando a todos por esta época.

Esta semana los hijos de Rodolfo Aicardi concedieron una entrevista en ‘La hora del regreso’ donde además de hablar del legado de su padre que ahora como dúo musical buscan preservar también mencionaron ¿por qué Adonay se casó?. Rodolfo Jr mencionó que en efecto, es una historia de desamor y ella se casó porque era una época en la que los matrimonios eran arreglados por la familia y así las cosas Adonay hizo caso a sus padres y se reunió con quien ellos le indicaron, cuando el compositor lo supo hizo la canción con la dolorosa pregunta.

