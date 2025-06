Farruko cambió su vida radicalmente: “quise ponerle más conciencia a mis letras”

Detrás de Carlos Efrén Reyes Rosado se esconde una de las voces más influyentes del reguetón. Farruko, como lo conoce el mundo, ha marcado generaciones con éxitos inolvidables como Pepas, Obsesionado, Chillax, entre otros. Nació el 2 de mayo de 1991 en Bayamón, un pequeño pueblo de Puerto Rico marcado por la delincuencia, pero donde la música no era solo un pasatiempo; era una forma de escapar de ese mundo y soñar con llenar escenarios, un deseo que para ese momento parecía lejano.

Desde pequeño, ‘Farru’, como le dicen de cariño, tuvo una profunda pasión por los ritmos urbanos. A los 16 años comenzó a compartir sus canciones en MySpace, una red social en línea que era sensación en ese momento. Lo que era un hobbie pronto llamó la atención de productores y sellos discográficos. El muchacho de Bayamón logró posicionarse en la industria musical con temas como “El Penthouse”, “El paseo por el bloque” con Ñengo Flow, o “No me atrevo”.

En el 2010, con 19 años, lanzó “El talento del bloque”, su primer álbum de estudio, logrando la posición número 50 en el Top Latin Albums y la número 6 en el Latin Rhythm Albums. Fue así como nació Farruko, el artista que a lo largo de 15 años de carrera, ha ganado dos Grammy Latinos, entre otros reconocimientos importantes para su carrera musical.

Farruko. Fotografía por: Agencia EFE

Así ha sido el cambio de Farruko

Durante años, su nombre se convirtió en sinónimo de fiestas, multitudes y excesos. Pero después de alcanzar lo que muchos llamarían “éxito” y de colaborar con otros importantes artistas como Daddy Yankee o Nicky Jam, Farruko se dio cuenta que algo faltaba, sentía un profundo vacío en su vida. En febrero de 2022, el artista de 34 años sorprendió a sus fanáticos con el anuncio del cambio radical en su música. Ofreció disculpas por los mensajes que había estado promoviendo a lo largo de los años a través de sus canciones. Ese momento marcó el comienzo de una transformación que había estado analizando desde mucho tiempo atrás. Entre luces y sombras, Farruko decidió reinventarse no solo musical, sino también espiritualmente.

“Es una etapa de evolución, todos como seres humanos crecemos, tanto espiritual, emocional y físicamente, envejecemos y eso es madurez. Yo tuve una decisión muy personal de ponerle más conciencia a mis letras, a mi arte. Respeto a cada quien que no lo quiera hacer, cada cual lo hace a su manera, pero en mi caso dije: ‘quiero hacerlo así’ y me llena, me siento súper feliz con esta nueva etapa, es un bulto que puedo cargar que no me pesa", dijo en entrevista con “Vea”.

Estas palabras capturan la esencia de su transformación: pasar de vivir para el mundo del espectáculo a buscar un propósito más profundo y auténtico. Un proceso que no ha sido sencillo y que, como él mismo reconoce, ha estado lleno de complicaciones. Ha demandado valentía, reflexión y una reconexión con lo que ahora considera esencial en su vida. “Ha sido un cambio muy radical, muchos procesos, altas y bajas, pero como todo proceso y todo camino hacia el éxito, no fue recto, hay que aprender a lidiar con todas estas cosas”, afirmó.

¿Por qué Farruko dejó atrás su antigua vida?

A partir de esta decisión, Farruko ha dejado atrás los mensajes superficiales y provocadores que solían caracterizar sus canciones, para abrazar unas letras más introspectivas, positivas, constructivas y espirituales que hablen del amor de Dios. No se ha tratado simplemente de cambiar de estilo, sino, en realidad, de una evolución genuina en su música que ha reflejado un crecimiento personal y un deseo de inspirar a sus fanáticos.

Sobre qué lo motivó a cambiar su vida, el artista reveló: “el tenerlo todo y no tener nada, uno puede tener ese éxito superficial que es de vanidad, material, pero el éxito interno es donde tú tienes que aprender a derrotar tu ego, aprendes a amar, a valorar, aprendes a usar más la conciencia y para mí ese es el verdadero éxito".

Su transformación musical y espiritual no ha sido bien recibida por todos. Parte del público y de la industria han reaccionado con escepticismo e incluso críticas. Sin embargo, eso no lo afecta: “obviamente es un cambio radical, todo cambio trae resistencia, pero nada que me quite el sueño. Venden un aceite bien bueno que yo uso que es de coco, yo me lo echo y todo me resbala”, dijo con humor en su charla. Lejos de buscar la aprobación del mundo, Farruko se ha enfocado en vivir una vida con propósito y coherencia, y eso es lo que ahora lo hace completamente feliz.

“Fui muy señalado por ser cristiano. La gente sataniza mucho las cosas que yo hago. Estamos en una época donde el deseo de “pertenecer” lleva a cualquiera a hacer estupideces con tal de ser aceptados. Por eso, no condeno a aquel que quiera cantar de otras cosas, yo simplemente tomé mi postura como algo muy personal. Soy muy señalado por cómo me veo, pero yo no puedo tapar mi barrio, me sale por los poros", aseguró el artista durante su paso por los Premios Heat en Medellín.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Mentor y guía para las nuevas generaciones

Además de cambiar su vida, el puertorriqueño se ha propuesto ser una fuente de inspiración para los más jóvenes, especialmente para los nuevos talentos del género urbano, quienes, como él en sus inicios, sueñan con ser grandes en la industria musical.

“Son muchachos con mucho talento, muchas ganas de crecer, con mucha hambre de exponer su música, su arte, estoy poniendo mi granito de arena para que más gente los siga conociendo y darle todos los consejos que yo pueda para que ellos puedan tener una carrera sana y puedan disfrutar de su talento", dijo.

Su intención de apoyar a los nuevos artistas de diferentes países muestra su deseo de ayudarles a evitar los errores que él mismo cometió en el pasado. Busca que estos jóvenes logren un equilibrio entre el éxito comercial y los valores. “Estoy súper feliz por la aceptación, el trato, el cariño que siempre me dan y creo que hablar está de más porque siempre se ve”.

La decisión de dejar atrás los excesos del género urbano para centrarse en un mensaje más espiritual y consciente transformó su propuesta artística. Ahora busca dejar un legado diferente: uno que inspire a las nuevas generaciones y fomente una vida con propósito, tanto en el escenario como fuera de él.

Farruko cantó en La Comuna 13 en Medellín

La semana pasada, el artista boricua asistió a los Premios Heat 2025 que se realizaron por primera vez en Colombia. El cantante se llevó el galardón en la categoría Mejor Canción Religiosa.

Tras su paso por el evento de música, Farruko visitó La Comuna 13. Primero recorrió las calles en una cuatrimoto y, posteriormente, brindó un concierto improvisado para sus fanáticos, donde interpretó temas como Delincuente y Hola beba.