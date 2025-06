Nacho habló de su apoyo a Chino en su problema de salud: “fui un granito de arena”

El dúo venezolano Chino & Nacho, compuesto por Jesús “Chino” Miranda y Miguel Ignacio “Nacho” Mendoza, dejó una huella imborrable en la música latina con hits como Mi niña bonita y Andas en mi cabeza. Sin embargo, en febrero de 2017, anunciaron su separación después de más de diez años de éxitos juntos.

Tres años después, en el 2020, Jesús Miranda fue contagiado con covid-19; las secuelas que le quedaron casi acaban con su vida. Tras una serie de síntomas, entre ellos, molestias en los dedos de los pies, seguidas de hormigueo, entumecimiento y dolores intensos en las piernas, fue diagnosticado con neuropatía periférica y encefalitis, una inflación en el cerebro que le ocasionó dificultades para caminar, hablar y para realizar otras actividades diarias. Aunque el artista llegó a pensar que su carrera artística había llegado a su fin, tras un largo proceso de rehabilitación, volvió a cantar de la mano de Nacho, su compañero y amigo, quien estuvo pendiente de su estado de salud durante ese tiempo.

Chino Miranda. Fotografía por: Cortesía Premios Heat

Chino y Nacho volvieron a cantar juntos

En una reciente entrevista con Vea, Nacho expresó su emoción por el cariño del público al verlos juntos nuevamente en tarima interpretando sus mejores éxitos, tras su separación musical y el problema de salud de Chino.

“Contentísimo de reencontrarme con mi compañero en un momento, yo creo que más espiritual de ambos donde reconocemos y le damos valor a nuestra amistad y a todo lo que estamos viviendo y a todo lo que hemos vivido. Es una gran emoción”, afirmó.

Nacho fue un pilar fundamental en la recuperación de su colega. Asegura que su acompañamiento en ese difícil momento fue un acto genuino que nació de su corazón y los unió aún más.

“Fui uno de los granitos de arena, en realidad, estuve ahí, pero así como estuve yo estuvo también parte de su familia, su esposa actual que ha hecho un rol muy importante en su recuperación, pero todo honor y toda honra es para Dios", agregó el intérprete de Alabaré.

Nacho tuvo un cambio en su vida musical y espiritual

Este reencuentro con Chino coincidió con un cambio significativo en la vida de Nacho. Valorando lo que antes ignoraba, decidió crear su álbum Sobre la roca, un disco con letras edificantes que reflejan su transformación espiritual.

“Era una persona que vivía muchas bendiciones que no reconocía y hoy en un poquito más de madurez, empezar a reconocer esas bendiciones me hizo darme cuenta que Dios nunca me ha faltado y tenía que hacer música como ofrenda y como honor a todas esas bendiciones que me ha dado, entonces hice este disco que se llama Sobre la roca que son solamente letras edificantes, obviamente sigo haciendo canciones que se consideran secular con algunos límites que ya no cruzo, pero sigo haciendo música para bailar, pero me sentía en deuda con Dios, toda la vida me sentiré en deuda, pero esta es una de las pequeñas cosas que quiero hacer para demostrarle que lo tengo en el corazón más firme que nunca".

Sobre las críticas que ha recibido por el cambio en las letras de sus canciones, dijo: “nosotros no tenemos que intentar convencer al mundo, esto se hace para Dios nada más, si yo lo hiciera por el reconocimiento de la gente, entonces no sería un trabajo sincero, yo no tengo amplias expectativas con esto, más que el que quiera identificarse que lo haga, el que quiera escuchar las canciones que las escuche, pero es un trabajo que no está hecho, a pesar de que amo a la gente porque Dios me invita a amar al prójimo, está hecho para Dios directamente".