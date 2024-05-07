Así se ve hoy Julieth Herrera de ‘Las muñecas de la mafia’. La actriz volvió a Colombia

Julieth Herrera brilló en Las Muñecas de la Mafia lo que le abrió muchas puertas en la televisión colombiana. Después de ese papel, decidió dar un gran paso en su carrera: hace siete años se mudó a México sin tener ofertas concretas, pero con el deseo de explorar nuevos horizontes artísticos. Allí comenzó casi desde cero, buscando representación, adaptándose al medio mexicano y participando en proyectos tanto locales como internacionales.

Entre sus trabajos más destacados fuera de Colombia, se encuentra su participación en la serie “Like, la leyenda”, producida por Pedro Damián, donde tuvo el papel de Idalia. También ha hecho parte de otras producciones como La bella y las bestias, No te engañes, La Madame, Amor de carnaval, El último matrimonio feliz, entre otras.

¿Por qué Julieth Herrera se fue de Colombia?

Hace casi una década, la actriz decidió dejar su país para comenzar de cero en México. No tenía un trabajo sólido ni nada fijo, simplemente se aventuró en una nueva experiencia que le dejó muchas cosas. “Llegué prácticamente a empezar de cero. Me tocó buscar representación y prepararme dos años para adaptarme al medio artístico mexicano”, mencionó en una oportunidad para El Heraldo.

Poco a poco se fue abriendo paso en la industria mexicana hasta que también a nivel personal encontró un equilibrio. Conoció a quien hoy es su esposo, el amor de su vida. Se trata de Francisco Lozano: “Nos conocimos por medio de amigos. Fue amor a primera vista, él me robó el corazón de inmediato”, contó en una entrevista con Rochi Stevenson de Día a Día.

Pronto se dieron cuenta que estaban hechos el uno para el otro, así que, de manera repentina, tomaron la decisión de casarse: “Nos levantamos y dijimos: ¿cuándo nos casamos? Y respondimos: mañana mismo. Fue algo íntimo, no teníamos anillo ni vestido. Francisco casi se casa en bermudas y yo llegué en chanclas”, agregó.

Aunque él es mexicano, recientemente dejaron su vida en el país azteca para radicarse en Colombia, especialmente en Barranquilla, ciudad natal de la actriz. “A él le gusta mucho la playa y el mar. Yo no contemplaba venirme todavía, pero en pareja y una vida más familiar pensamos que era una opción chévere para estar acá, y como le gusta el mar, entonces espectacular”, dijo Herrera. Sobre su nueva vida en Barranquilla dijo: “es más calmada, más tranquila. Hemos tenido más tiempo para los dos”.