Claudia Bahamon compartió fotos de cómo se veía hace 22 años: “Divina siempre”

Claudia Bahamón es una de las presentadoras más queridas de los colombianos. La opita que llegó a diez años como la anfitriona oficial del formato de cocina de RCN ‘MasterChef Celebrity’ también estuvo encabezando Miss Universo Colombia 2025, que en esta oportunidad fue un reality de televisión que escogió mediante esa dinámica, la representante de Colombia al certamen.

Bahamón anteriormente ha estado en la presentación de noticias de entretenimiento y en la conducción de eventos de esa misma señal como el Reinado Nacional de la Belleza. Hay que señalar que pese a que cuando se casó con el director de cine Simón Brand y se marchó a vivir a Los Ángeles donde se radicó por varios años, en realidad, no ha estado ausente de la pantalla colombiana.

¿Por qué fue reconocida en el Congreso Claudia Bahamón?

Bahamón es además hoy un referente de la defensa del medio ambiente y son habituales sus publicaciones al respecto. Hacer parte de esta lucha le valió hace unos días un reconocimiento de parte del Congreso de la República. La Orden de la Democracia. Al respecto y en reciente entrevista con La W, mencionó incluso que esta defensa en algún momento la puso en el ojo de las amenazas y recibió una con la cual sintió miedo.

Bahamón de 46 años ahora ha sorprendido al publicar una foto del 2003 cuando recién había temrinado sus estudios de Arquitectura en la Universidad Javeriana, de Bogotá. La presentadora solo quiso recordar este tiempo.

“Estaba entre recuerdos y encontré este día especial. El día de mi grado como Arquitecta de la Universidad Javeriana de Bogotá. Año 2003”, escribió Claudia. La publicación correspondería a la época en la que la nacida en Neiva era parte del equipo de escenografía del canal RCN junto a Felipe Sanin.

En aquel tiempo, su trabajo era detrás de cámaras y en una ocasión cuando estaba en el Reinado Nacional de la Belleza cumpliendo con esas funciones de escenografía, el presidente del canal Gabriel Reyes la habría descubierto proponiéndole que fuera presentadora. Vino un casting y Bahamón comenzó así a trabajar frente a la cámara. La arquitecta se convirtió así en uno de los rostros favoritos de la pantalla, al tiempo que cultivó una carrera como modelo que le permitió ser imagen de varias marcas.

Bahamón madre de Lucca y Samuel, actualmente está separada de Simon Brand. En la publicación que realizó, mencionó que solo quería compartir este recuerdo en el que luce su habitual pelo rubio, sonriente y con chaqueta roja formal. Diana Ángel, Inés María Zabaraín, quien le escribió: “Divina siempre”, y Belén Alonso fueron algunas de las celebridades que reaccionaron al post elogiando el carisma y la belleza que siempre han acompañado a la conductora.

Aquí más noticias del entretenimiento