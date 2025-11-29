Así se veía Lina del ‘Desafío 2025’ cuando estuvo en el Ejército

En esta última etapa del Desafío Siglo XXI se creó un nuevo equipo llamado Neos. Los integrantes fueron elegidos por Kevyn y Valkyria, exparticipantes de ediciones pasadas del reality. Cada una de las personas que conforma la casa verde se desempeña en su vida cotidiana en algún deporte.

¿Quién es Lina González y qué le pasó en el ‘Desafío’?

En uno de los capítulos de esta semana del programa de competencia, los tres equipos se enfrentaron en el Box Blanco. Dos parejas de cada casa llegaron al box de aire, pero en medio de la prueba, Lina González, integrante de Neos, se lesionó el hombro cuando pasaba por unas cuerdas suspendidas.

La participante fue atendida por el equipo médico, y aunque intentó volver a la pista, se le volvió a desencajar el hombro. A raíz de eso, Lina expresó su tristeza y frustración por lo que estaba ocurriendo, teniendo en cuenta que eso también afecta a Pedro, su dupla: “Me afecta porque no solo es mi sueño, es también Pedro y yo sé que él tiene mucho por dar en este juego”.

Lina, de 24 años, es oriunda de Caucasia, Antioquia. Se desempeña como entrenadora personalizada en un gimnasio de su tierra natal. Además, también trabaja como comerciante. Estudió Entrenamiento deportivo y Nutrición deportiva. Se destaca por su actitud, resistencia y habilidades deportivas.

Así se veía Lina en el Ejército

A raíz de su lesión, su nombre ha sido muy comentado en redes sociales. Los internautas se han interesado en conocer más detalles de su vida, encontrando que, hace cuatro años, la deportista hizo parte del Ejército Nacional de Colombia.

En su feed de Instagram, se encuentran un par de fotografías donde ella lucía el uniforme con orgullo. Además, dejaba en evidencia las fuertes rutinas de entrenamiento a las que era sometida. En una de sus publicaciones escribió: “La posibilidad de realizar un sueño, es lo que hace que la vida sea interesante”.

Entre los comentarios que le dejaron en ese momento, se lee: “Muy tesa”, “una luchadora, te mereces grades cosas”, “orgullo total”, “felicitaciones por ese logro, somos los pocos que les servimos a la patria”, “Dios te ha dado la fuerza y el valor”, “muy dura”.