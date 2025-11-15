Beéle: 7 cosas poco conocidas o que no sabías del artista

El artista Beéle no necesita ninguna presentación. Se trata sin duda de uno de los artistas locales de mayor proyección en el mundo. Hace tan solo unas semanas lanzó junto a Ed Sheeran y Shakira una colaboración, a propósito del aniversario d ela icónica canción de la loba, ‘Las caderas no mienten’, Hips Don’t Lie. La barranquillera explicó que escogió a Beéle porque tiene mucho en común con ella: la pasión por la música y la ciudad de origen, por ejemplo.

Beéle comenzó su gira ‘Frente al mar’ este fin de semana en Bogotá, donde vendió seis fechas en el Movistar Arena de la ciudad, constituyéndose en el primer artista en alcanzar esa cifra.

Aquí algunos datos poco conocidos de la estrella del momento.

1. Su nombre de pila es Brandon de Jesús López Orozco y aunque nació en Barranquilla, Colombia, el 2 de septiembre del 2003, durante un buen tiempo en su niñez vivió en Venezuela, más exactamente en Maracay.

2. Una de sus grandes luchas antes de abrazar la fama fue contra la obesidad. Al alcanzar la mayoría de edad llegó a 134 kilos de peso. El diagnóstico médico le generó problemas con su salud mental y dolores físicos.

3. Hace cuatro años el intérprete de ‘La Plena’, y ‘Loco’, se sometió a la cirugía bariátrica y su vida cambió. Al tiempo comenzó el despegue internacional de su carrera.

4. El talento del barranquillero le ha permitido hacer colaboraciones no solo con Shakira y Ed Sheeran, sino con otros talentos como Sebastián Yatra y Manuel Turizo, Wisin, Myke Towers, Sofía Reyes, Feid, Kanny García y Jason Derulo.

5. Pocos saben que Beéle hizo un dúo con el reguetonero convertido al cristianismo Daddy Yankee, sin embargo este nunca ha visto la luz. De ese tema existe también video.

6. Beéle además de cantar siente pasión por los videojuegos y organiza partidas junto a sus amigos. También gusta de los deportes

7.La espiritualidad de Beéle también ocupa un lugar primordial en la vdia del artista. Hace poco trascendió incluso que le propuso una canción a dúo con Alex Campos.

