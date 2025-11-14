Presentadora Beatriz Helena Álvarez confesó a Vea que tuvo un romance en la cárcel

Beatriz Helena Álvarez es una presentadora de televisión con una amplia experiencia en pantalla, a quien hemos visto conduciendo informativos como CM& y Señal de la mañana, de la convergencia de Radio Nacional de Colombia y Canal Institucional del sistema de medios públicos. Álvarez también fue conductora en el canal RCN anteriormente y pasó por Noticias Caracol.

Tras separación del actor Marcelo Dos Santos, Beatriz H. Álvarez escribe libro

La caldense es además coach y a lo largo de los años, ha procurado brindar ayuda para crecimiento personal y trabajar en el suyo. La presentadora, de 48 años, que recientemente fue noticia por su separación de Marcelo Dos Santos, concedió una entrevista a Vea, donde se refirió a esta situación como un proceso doloroso, también le permitió aprender y crecer interiormente. En ese momento, anticipó que escribiría un libro sobre sus vivencias y la manera en que estas la han llevado a crecer, replantearse y reinventarse.

El libro hoy es una realidad y se titula ‘Con permiso, me elijo’. Álvarez comenta optó por este nombre ya que es el relato de una mujer, ella misma, quien “después de muchas experiencias dice ‘basta me elijo’, en una especie de ejercicio de liberación”, que en su caso detonó cuando rompió con el actor de ‘Rojo carmesí’ y ‘La reina del flow’.

Tras terminar con el actor Marcelo Dos Santos, Beatriz Helena comenzó la escritura del libro 'Con permiso, me elijo' Fotografía por: Leo Sánchez

A lo largo del texto, la presentadora no solo expone sus vivencias y lecciones, la manera en que ha roto patrones que no le suman a su vida; sino que procura compartir las enseñanzas para inspirar a otros de tal manera que puedan también tener una transformación positiva individual y edificante.

Beatriz, quien estará en el primer Women Economic Forum Regional Colombia, que se celebrará en Ibagué, como antesala a la conmemoración del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el próximo 25 de noviembre, no se ha quedado con nada pendiente en el texto donde también ofrece test y ejercicios para que el lector haga un proceso completo.

Así fue el amor que Beatriz Helena Alvarez vivió tras las rejas

Sobre lo narrado allí, uno de los pasajes más reveladores ocupa un capítulo muy emotivo. Allí cuenta que sostuvo un romance con una persona privada de libertad y durante algunos meses visitó con frecuencia la cárcel la Picota, en el sur de la capital.

La presentadora comenzó contando que conoció un hombre muy interesante que le decía con frecuencia que se tomarían un café para charlar, pero no le definía ni fecha ni lugar. Cierto día la llamó por teléfono. “Te estoy llamando del teléfono público de la picota”, le dijo el hombre al otro lado de la línea y Beatriz pensó que se trataba de una broma y fue cuando él le explicó: “cuando me conociste estaba en casa por cárcel”.

Ahí fue cuando Beatriz se enteró de que se trataba de un ejecutivo que estaba tras las rejas por un asunto con la empresa en la que él era el represente legal.

Fue así como decidió visitarlo, en plan de amiga. “Yo no iba en visita conyugal, fui como amiga a hacer una obra de caridad… Nunca había ido a una cárcel, esa primera vez conozco a la mamá, una señora cachaquísima. Cuando conocí la historia de él algo me atrapó y me enamoré”, mencionó Beatriz que vivió este idilio que tenía una corta fecha de caducidad.

“Cada vez que iba para mí era un momento tan especial de poder valorar mi libertad. Yo lo disfrutaba, él estaba para mí, totalmente para mí, no podía irse, era mío”, dijo entre risas y divertida la nacida en Manizales.

¿Qué pasó cuando el pretendiente de Beatriz Helena salió de la cárcel?

“Me enseñó demasiado”, luego comentó que él salió, pero ya volvió a su vida real. Siguieron de amigos y esa experiencia la marcó.

“Desde ahí he aprendido a no juzgar después de una historia tan fuerte, encontré una lección de vida, que me hizo valorar lo que tenía y que daba por sentado... No le ayudé a él, yo recibí un mensaje maravilloso de él”.

Beatriz dice que cuando él debió enfrentar de nuevo la vida, comenzar de cero, fue cuando rompieron porque allí ella se eligió así misma. “Tuve que elegirme, ese proceso era suyo y me elegí a mí. Hoy somos grandes amigos y develo la historia sin ningún escozor o pena es una historia de amor maravillosa que rescato con mucha compasión”

Aquí más noticias que son tendencia