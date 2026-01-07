Beéle y Kimberly Reyes fueron captados recibiendo el Año Nuevo juntos. Video

En octubre del 2025 el cantante Brandon de Jesús López, mejor conocido como Beéle, ocupó los titulares de diferentes medios de comunicación y redes sociales tras la filtración de un video íntimo con su expareja Isabella Ladera. Semanas después, se comenzó a rumorar en redes sociales que el artista estaría en un nuevo romance con Kimberly Reyes, actriz de Sin senos sí hay paraíso y Diomedes, el Cacique de La Junta.

¿Beéle y Kimberly Reyes son novios?

En medio de esas especulaciones, en una oportunidad la actriz escribió en sus redes sociales: “La gente tiene más fe en mi vida amorosa que yo misma”. Para muchos, con ese comentario, la también presentadora habría desmentido ser pareja de Beéle. No obstante, muchos de sus seguidores no han dudado en seguirles la pista.

Recientemente, se viralizó en redes sociales un video donde aparecen los artistas juntos, al parecer, en el barrio donde creció el intérprete de “Santorini” en la capital del Atlántico. En las imágenes aparecen bailando, aunque no evidenciaron ninguna muestra de afecto más allá de una amistad. Sin embargo, los internautas han dejado sus comentarios: “que viva el amor”, “nada que ver, pero ajá, cada cual decide qué hacer con su vida”, “ellos son del mismo barrio tengo entendido no pueden visitar a la familia y reunirse para bailar”.

Tras su ruptura de Carolina Rodríguez y luego de Isabella Ladera, el cantante no ha oficializado ninguna otra relación, pero su vida sentimental siempre ha sido tema de conversación e interés para sus seguidores.

Beéle estará en el Carnaval de Barranquilla

En los últimos días, el cantante confirmó su participación en el Carnaval de Barranquilla. Hará parte de la nómina musical para el Metroconcierto que se llevará a cabo el sábado 14 de febrero en el estadio Romelio Martínez. “Mi emoción en estos momentos se desborda con locura y pensar en que fue ese sueño de cantar con toda Barraquilla a una sola voz. Va a ser inolvidable”, dijo el artista en una llamada con Alejandro Char, alcalde de Barranquilla.

Fanáticos expresaron su emoción por ver a Beéle en la fiesta más importante de “La arenosa”. “Celébralo Barranquilla, bello este sábado de carnaval”, “Barranquilla se lo merece. Nos vemos como es tradición, sábado de Metroconcierto histórico”, “estamos listos”, “maravilloso”.