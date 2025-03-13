Beéle tendría nueva novia. Aseguran que sale con famosa actriz: “Están juntos”

A solo unas semanas de que Beéle, cuyo nombre de pila es Brandon de Jesús López, ocupara los titulares por cuenta de la filtración de un video íntimo con su expareja y haya emitido un comunicado oficial negando cualquier acto para que dicho material se reprodujera, el cantante vuelve a ocupar la atención por cuenta de su vida privada.

Beéle, quien al parecer próximamente lanzará una colaboración con Shakira, de acuerdo a un video que anticiparon en sus redes sociales, estaría saliendo de forma romántica con una reconocida actriz y modelo. Así lo anunció y confirmó este jueves 2 de octubre el programa ‘Mañana Express’ de RCN que indicó que el cantante y la ex reina y actriz Kimberly Reyes estarían juntos desde hace tres meses.

Fue el periodista Santiago Vargas, del mencionado matutino, quien lanzó detalles sobre la que sería la nueva relación. “Están juntos”, comenzó diciendo el comunicador que indicó que el cantante y la actriz, ambos barranquilleros, fueron captados entrando a un mismo lugar y luego, también abandonándolo casi al tiempo.

Mencionó además que en la celebración de los 23 años de Beéle, quien cumplió el pasado 30 de septiembre, estuvo la actriz, compartiendo con la familia del artista.

¿Quién es y cuántos años tiene la actriz Kimberly Reyes?

Se trata de una ex participante del concurso Miss Mundo que en el 2009, ocupó le puesto de virreina. Más tarde, Reyes sería presentadora del programa de variedades 'Sweet, el dulce sabor del chisme’. EL rol que la lanzó a la popularidad sería en la bionovela sobre Diomedes Díaz, que realizó el canal RCN, allí encarnó a Lucía Arjona uno de los amores del famoso Cacique de la Junta.

Anteriormente la habíamos visto en ‘El día de la suerte’ y ‘El Joe, la leyenda’, entre otros.

Kimberly también estuvo en ‘Loquito por ti’, de Caracol; ‘La Ley del corazón’, de RCN, y en la producción de Telemundo, ‘Sin senos no hay paraíso’.

La actriz de 36 años, estuvo casada con el empresario Federico Severini entre el 2016 y el 2022, año en el que se confirmó la ruptura matrimonial.

Los cibernautas han hecho especial énfasis en la diferencia de edad del cantante y la actriz, quien es mayor 13 años.

