Ben Affleck se sale con la suya. Jennifer López se ve obligada a ceder

Cuando Jennifer López y Ben Affleck se dieron la segunda oportunidad en el amor, luego de 18 años de haber roto su compromiso, terminaron en el altar no una sino dos veces. La pareja se casó en julio del 2022 en Las Vegas y repitió ceremonia un mes después, en agosto en Georgia.

Seguros de que sería para siempre, buscaron por meses una casa grande, en un lugar de poco acceso a la prensa. Lo encontraron y lo arreglaron a su gusto. La mansión una de las más grandes en el área en Beverly Hills, quedó en manos de la pareja en mayo del 2023 por 60,8 millones de dólares.

Sin embargo nueve meses después, él se marcharía de la lujosa casa. Desde marzo del 2023, López continúa viviendo en la mansión junto a sus hijos, pese a que está en venta.

Después de obtener el divorcio, la pareja acordó vender el inmueble y lo obtenido se dividirá entre los dos, ya que hasta donde ha trascendido, cada uno conservaría su fortuna en caso de divorcio y solo compartirían la casa.

Por semanas y después de más de 9 meses en venta, sin que haya clientes a la vista, Affleck, quien se endeudó para la compra, le ha pedido a López bajar el precio , ella se había negado. Pero ahora los medios People y Us Weekly reportan que Affleck logró su propósito y la propiedad se redujo en 8 millones de dólares. Ahora tiene un valor de 59,9 millones de dólares.

La mansión de Jennifer López y Ben Affleck baja de precio

Al parecer, López fue cosnciente de que la propiedad está siendo difícil de vender, no solo por lo grande de la misma, sino por su elevado precio.

“Jennifer cree que pueden obtener más dinero por la casa, así que quiere mantener el precio tal como está”, dijo una fuente en exclusiva a Us Weekly. “Pero el mercado inmobiliario no está ahí y no se está vendiendo”.

Us Weekly informó que la casa cuenta con una cancha de tenis, un ring de boxeo y una instalación deportiva, además de un ático de invitados. También tiene una casa separada para el administrador y un garaje para 12 autos, con opciones de parqueo hasta para 80 personas.

SObre la nueva residencia de Jennifer se sabe que una vez se venda la actual se mudará a una que adquirió en Los Angeles, en el area de Hidden Hills.

Por su parte, Ben vive en una de soltero, cerca a su ex Jennifer Garner en la zona de Brentwood.

